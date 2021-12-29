糖尿病飲食禁忌｜油鹽糖精緻澱粉少吃為妙！選低GI水果多吃全穀類

確診罹患糖尿病之後，血糖控制就變得非常重要。而飲食是影響血糖關鍵的因素之一，選擇的食物和進食的時間都需要非常注意。由於罹患糖尿病會提高血管硬化或阻塞等風險，所以進而增加心臟病和中風風險。若不慎選食物份量和種類，恐怕會影響心臟健康。究竟糖尿病患者在飲食上有哪些禁忌？該怎麼吃可以幫助治療糖尿病？以下帶你一起認識。

撰文：文子齊 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師



糖尿病患的飲食原則

糖尿病患者需要控管飲食內容的主因包含：

- 引起血糖升高。

- 可能引發與糖尿病相關的併發症，例如心臟病和腎臟病。

- 可能導致體重增加或減輕。



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美國糖尿病協會（American Diabetes Association，簡稱ADA）表示，適合糖尿病病患的健康飲食原則包含：

- 攝取蔬菜水果

- 攝取瘦肉和植物性蛋白質

- 少加糖

- 少吃加工食品



當攝取過多卡路里和脂肪時，會導致血糖升高，如果不控制血糖，則可能導致嚴重的問題，例如高血糖等。如果未獲控制持續一段時間，則可能導致某些部位長期併發症，例如神經、腎臟和心臟。所以制定糖尿病飲食菜單很重要，尤其對於需要控制體重的第二型糖尿病（Type 2 diabetes）患者來說更是重要。

需要注意的是，可能即使是吃下相同的食物，但在不同人身上血糖出現的起伏程度也會不盡相同，所以患者記得要進食後監測並紀錄血糖。

糖尿病患的飲食禁忌

避免含糖飲料

可別小看含糖飲料的糖量，一罐12盎司（約360毫升）的原味可樂中，就有幾乎10茶匙的糖。另外，有些看起來比汽水更健康的飲料，卻也是隱藏著高糖分，如果汁就是一個很好的例子。當然，它可能含有維他命、礦物質和少量纖維，但是市售的果汁，經常額外添加糖，且即使是不加糖的果汁中，也含不少天然的糖，不僅含有熱量和碳水化合物，不利於第二型糖尿病患者減肥，高含糖量也會造成血糖大幅上升，糖尿病患者需要格外注意。

其他需要避免的飲料包括：

- 加糖的茶

- 加糖的咖啡飲料

- 運動或能量飲料

- 朱古力牛奶

- 調味的豆漿或植物奶

- 椰子水



含糖飲料無論看上去多麼健康或自然，都可能會增加血糖、增加胰島素阻抗，導致體重增加和三酸甘油脂（Triglyceride）升高。

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避免精緻澱粉多吃全穀類

精緻澱粉也就是精緻過後的穀物，已經去除了大量纖維、維他命、礦物質和其他營養物質，營養成分大幅減少許多，更容易被消化和吸收，比全穀物更容易影響血糖水平。精緻澱粉產品包括：

- 白米

- 白麵條

- 白麵包

- 白麵粉

- 餅乾



建議糖尿病患者最好選擇全穀類，避免血糖快速升高或更高，全穀類食物包含糙米、藜麥、大麥、小米、蕎麥、燕麥片，或是爆米花和全麥麵包等，也都是不錯的選擇。

吃水果乾不如選水果

水果是富含纖維、維他命、礦物質和抗氧化劑的優質來源，但是，糖尿病患可能要額外注意攝取份量囉！葡萄乾、芒果乾、無花果等果乾，雖然還有保留營養，但是因為水果乾經過脫水乾燥等處理，糖分也被濃縮了。

以下是同樣一杯大小的新鮮葡萄和葡萄乾，其營養價值的差別：

一杯新鮮葡萄：含104卡路里和27克碳水化合物

一杯葡萄乾：含433​​卡路里和115克碳水化合物

你會發現同樣體積的新鮮水果和果乾包含的熱量和碳水化合物皆不同，建議糖尿病患者選擇新鮮水果取代水果乾，因為體積較大，飽足感較足夠，也較不容易吃過多。此外，水果和蔬菜都是有益健康的食物，糖尿病患者還是可以吃水果，但是鑒於水果的糖份普遍較高，所以建議避免攝取高GI的水果，如西瓜、榴槤、芒果，而是選擇低GI水果，如番石榴、蘋果、奇異果等。

建議一天攝取2份水果就好，1份的量大約為1小顆水果，如小顆蘋果或橙，每份大約含有15克碳水化合物，如果是果汁的話則約為1/3~1/2杯，果乾則是2湯匙即為1份，需要注意份量。

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避免炸物和少吃飽和脂肪

油炸食物、加工零食和麵包雖然味道香濃，吃起來又美味，但糖尿病患者可要當心，不可吃太多。油炸食物所含的反式脂肪會增加體內低密度脂蛋白（Low-density lipoprotein，簡稱LDL，又稱壞膽固醇），不僅會增加心血管的負擔，這些食品的熱量和糖分普遍都偏高，不利於減肥。

此外，油炸食物也容易引起人體的發炎反應，提高罹患心臟病的風險。

少吃高鈉食品

很多人會在料理時加點鹽提味，但是外食或是市售食品普遍添加過多的鹽，需要多加注意鈉的攝取量。因為當我們長期吃慣了加鹽的食物，味蕾會漸漸習慣，久而久之可能需要更多的鹽調味才會覺得好吃。

攝取過多的鈉可能會增加高血壓、心臟病和中風等機率，甚至也可能導致骨質流失。根據台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克食鹽）。

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糖尿病飲食並非單一方式

雖然需要注意的食物很多，但並不代表罹患糖尿病後都不能吃這些食物。改變吃的方式和聰明選擇吃的東西，還是可以享受美食的。例如想吃薄餅，可以選用薄皮的薄餅取代厚皮的薄餅，或是將白花椰菜切碎或打成泥，加入披薄餅皮降低麵粉比例，自製低碳薄餅。

因為每個人的飲食偏好、文化、生活方式和健康狀況都不同，所以飲食計劃最好是因應個人狀況和偏好來制定，例如採用低碳（即極少量碳水化合物）的方式，或是用地中海飲食攝取的營養較均衡且全面。

美國糖尿病和消化與腎臟疾病國家研究院（NIDDK）表示，吃的食物、攝取量以及進食時間都會影響血糖值，所以糖尿病患者需要特別留意飲食、身體活動量與糖尿病藥物的使用方式等3方面取得平衡，才能穩定血糖。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：糖尿病飲食禁忌！油鹽糖和精緻澱粉少碰為妙】

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