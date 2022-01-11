瑜伽動作｜後彎動作5大好處　延展脊椎改善背痛紓緩上班族疲勞

正確練習瑜伽後彎的姿勢，能有效矯正駝背、幫助提臀，以及強化腹部的核心肌群，並減輕肌肉與關節的負擔，同時也能促進身體機能讓新陳代謝變好、刺激身體的淋巴系統、血液循環，以及調理五臟六腑幫助毒素排出，但後彎對於柔軟度不好的人來說，做起來會較為吃力，因此可以透過家中的椅子來慢慢練習。



什麼是後彎？

其實，凡是和前彎相反的動作就是後彎。 也就是說，站直手碰地，是一般人認知的前彎。實際上，若要仔細來說，那叫做髖屈曲，以髖為支點讓上半身盡量貼緊下半身，最後雙手觸地，身體上下對折如別針，故此一體位法又稱為「扣針式」。 明白扣針式，那就能明白一般人眼中的後彎，即是所謂的反別針式，又稱為下腰，也是瑜伽人口中的後彎動作。實際上，後彎的動作很多，例如：蝗蟲式、弓式、上犬式、駱駝式、反棒式等動作，以白話來說，就是脊椎後彎。這些動作的差別在於身體重心和底面積不同，還有，這個動作是順著地心引力，還是抵抗地心引力？以下腰來說，它是後彎系列中最難的體位法。

許多練習者在練習後彎的體位法時，有時都會害怕、緊張而因此放棄，其實，這個動作不是想像中那麼難上手，深呼吸以及放輕鬆，當彎不下時，可以請專業瑜伽老師在旁協助。以下為每天練習後彎的5個理由，讓你不得不每天都想進行。

練習做後彎的5個理由（按圖看清👇👇👇）

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1. 延展脊椎：現在許多忙碌的上班族長時間窩在電腦前維持同一個姿勢，像是有時翹腳跟駝背，這時很容易脊椎側彎或是慣性駝背等狀況，此時瑜伽後彎的體位法就能針對這些姿勢不正確所引起的疼痛來做改善，透過伸展的方式來打開背部、延展脊椎。

2. 打開胸腔：許多上班族都需要一整天坐在電腦前，特別是姿勢不良或是駝背的人，胸部都會特別緊。如果沒有適當的打開胸口、紓緩胸口肌肉，長期下來會很容易造成胸悶、呼吸不順。在做後彎時，會將胸部挺出來，這樣除了能增加呼吸量以及打開胸腔外，還能強化胸部肌肉以及改善肩膀與上背部酸痛等問題。

3. 舒展髖關節：許多運動員、愛跑步的運動者都必須要有穩健以及健康的髖關節才能讓表現更加出色，但時常讓髖關節維持在緊繃的範圍中，會造成肌肉沾黏、發炎等情況，必須透過伸展與按摩才能讓髖關節周圍的肌肉恢復彈性。後彎能伸展緊繃的髖關節，幫助我們在運動過後避免乳酸堆積導致肌肉發炎。

4. 雕塑腹部：許多女性都會有肚子較圓潤或是腹部較為凸出的困擾，即使飲食受到控制，也沒有太大的改善。通常會採用棒式或是仰臥起坐來鍛鍊腹部，但除了這些，後彎對於雕塑腹部的功效也非常明顯。

5. 改善背痛：背部的肌肉量不足夠的人，時常會駝背，長期下來會影響到脊椎，導致會有腰痠背痛等情況，嚴重時會有脊椎側彎、椎間盤突等。透過後彎能紓緩背部緊張肌肉，幫助上、下背部肌肉、脊椎量更能放鬆來改善背部疼痛。

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如何做後彎

步驟1：躺在瑜伽墊上，雙腳彎曲，雙手平放在身體兩側。

步驟2：雙手靠近頭部反撐在地上，吸氣，縮起腹部將臀部抬起。

步驟3：雙手打直往上撐，腹部挺在最上方，維持3-5個呼吸後休息。



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資料來源：Do you yoga、《身體後彎與扭轉瑜伽：保護脊椎、淨化臟腑、深化冥想的精準瑜伽解剖書》

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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