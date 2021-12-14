維他命丸｜常服B雜增患肺癌風險5成？　這說法要達成兩條件才成立

不少民眾都有吃維他命B雜的習慣，感覺服用可以補充體力，不過網傳有研究指出，男性補充維他命B雜會大幅提升40-50%肺癌風險？



台灣衛生福利部南投醫院營養師黃淑敏指出，該訊息是出自2017年發表在臨床腫瘤期刊（Journal of Clinical Oncology）的內容，長期追蹤77118名民眾死亡率及相關危險因子，發現年齡介於50至76歲補充高劑量的維他命B6>20mg/天和B12>55ug/天，會增加肺癌發生率。

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維他命B6攝取量：1.5mg，B12：2.4ug

黃淑敏解釋，有抽煙又補充高劑量維他命B6和B12的民眾，才會增加肺癌的產生，「國人膳食營養素參考攝取量」建議成年人50歲以上民眾，每日維他命B6攝取量為1.5mg，而B12為2.4ug。

每日有吃到豆魚蛋肉、蔬菜、五穀雜糧類、水果、油脂與堅果及乳製品這六大類食物，一般來說，各種維他命應該不會缺乏、也不至於過量。

人體所需的維他命有分為水溶性及脂溶性維他命，脂溶性維他命是指維他命A、D、E、K，水溶性維他命是維他命C和B群，B群則包括維他命B1、B2、B3、B6 、B12、葉酸等。

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多數飲食即能補足維他命

維他命在人體的共同特性就是，除了維他命D以外，人體內幾乎無法自行合成，必須由食物來供應，而且只需要極少量，就可以維持人體正常生長、調節生理機能及組織建造與修補，還可以幫助營養素及能量的代謝。

那民眾是否需要額外補充維他命呢?黃淑敏建議，若每日無法吃到足夠飲食或是生病時，可以適量補充維他命，但不建議長期補充，也不建議補充高劑量 (高單位) 的維他命。

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抽煙本為肺癌危險因子之一

這篇研究中，只有指出維他命B6、B12並無研究其他的B雜，抽煙本來就是罹患肺癌的危險因子之一，且目前並無大型實證醫學研究證實，補充維他命會導致癌症的發生。

黃淑敏還是建議，天然食物來源補充才是正確方式，若要使用補充劑作為營養補充，最好以每日建議量或產品標示建議量補充，多食無益。

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