尿失禁｜便秘可致尿頻、漏尿？了解5類失禁成因嚴重可失自控能力

人一旦上了年紀，許多身體問題就會隨之而來，尿失禁是其中一項較常發生的狀況，除了尋求醫生協助，也可自行在日常生活中做些努力來改善。以下將逐一說明甚麼是尿失禁，以及造成的原因、類型和改善方法，

文：Adam Wu 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰 / Hello醫師



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有關老人尿失禁

尿失禁是指，尿液在不知不覺中就流了出來。人在尿尿的時候，膀胱的肌肉會收縮，將尿液擠到尿道裡，同時尿道的肌肉會放鬆，讓尿液排出體外。當膀胱內及其周圍的肌肉沒有正常運作時，可能就會漏尿。尿失禁基本上就是因為膀胱的肌肉，在不自覺的情況下放鬆了，才導致漏尿。

老人尿失禁的5個原因

有許多原因會造成尿失禁，例如尿道感染、膀胱壁發炎、陰道感染或發炎、便秘、水喝太少，喝過多的茶和咖啡，也可能影響膀胱的功能。若是尿失禁的情況持續較長的時間，則可能是因為以下因素：

1. 膀胱較無力或是過動。



2. 骨盆底層肌肉較弱、無力。



3. 因疾病例如多發性硬化症(Multiple sclerosis)、糖尿病(Diabetes)、帕金森氏症(Parkinson’s disease)造成控制膀胱的神經受損。



4. 男性因攝護腺肥大造成尿液阻塞，久了之後膀胱一直累積尿液，使膀胱的肌肉漸漸失去能力，無法正常控制排尿，才造成尿失禁。



5. 骨盆區的器官如膀胱、直腸、子宮下垂，移位到陰道。當骨盆器官移動了，膀胱和尿道就會無法正常運作，造成漏尿。



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老人尿失禁的5種類型

尿失禁可以分為5種類型，有些人只是偶爾漏尿，有些人會不斷滴出尿液，有些人則是失去控制膀胱和腸子的能力。5種尿失禁的類型如下：

1. 應力性尿失禁(Stress Incontinence)：當腹部的壓力(用力)增加，大過膀胱收縮的壓力時，就會發生，例如咳嗽、打噴嚏、笑、爬樓梯、搬重物等動作，都會增加腹部壓力。這是最常見的類型，問題在於膀胱的控制。



2. 急迫性尿失禁(Urge Incontinence)：又稱為膀胱過動症(Overactive bladder，OAB)，病人會突然急着上廁所，但在到廁所之前就忍不住尿出來了。造成的原因包含中風(Stroke)、失智症(Dementia)、多發性硬化症、攝護腺肥大(男性)、骨盆底層萎縮(女性)、便秘等等。



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3. 滿溢性尿失禁(Overflow Incontinence)：此類型較少見，患者會經常有尿意，並常常只溢出一點尿，造成的原因為尿道系統受到阻礙，或者膀胱收縮功能差而導致，造成的原因為攝護腺肥大、便秘、糞便阻塞、因中風造成神經受損、糖尿病等等。



4. 功能性尿失禁(Functional Incontinence)：許多膀胱功能正常的老人，也可能會尿失禁，原因是其他殘疾造成的，例如患關節炎的病人不容易脫褲子上廁所，或是行動不便的病人去廁所要花很很多時間，造成來不及如廁而溢出尿液。神經方面的疾病、中風併發症、阿茲海默症(Alzheimer’s disease)等病症，也會造成功能性尿失禁，病患會有尿意，但大腦就是無法出現或執行去上廁所的指令。



5. 混和性尿失禁(Mixed Incontinence)：有時病人會有一種以上的尿失禁類型，患失智症、神經方面的疾病，或中風的病人，都可能出現急迫性和功能性尿失禁。



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老人尿失禁治療及改善方式

現今有比較多治療尿失禁的方法，不過要用哪一種療法，還是要取決於病人的尿失禁類型，以及嚴重性，基本上要先嘗試最簡單、最安全的治療或改善方式。其中一種治療方式為生物反饋(Biofeedback)，用感應器讓病人感應到身體發出的訊息，這項療法可以幫助患者重拾膀胱和尿道肌肉的控制力。其他患者可在生活中嘗試的方法包括如下：

1. 骨盆肌肉運動：或稱凱格爾運動(Kegel exercise)，此運動會活動到控制尿液流出的肌肉，讓這部位更強壯，可使患者將尿液暫時憋在膀胱裡更久一點。



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2. 安排解尿時間：在設定的時間去上廁所，例如每個小時上一次，再來可以慢慢延長間隔的時間，這種方式可幫助患者控制好膀胱，搭配生物反饋療法及凱格爾運動，可以使患者更好控制住急迫性及滿溢性尿失禁。



3. 改變生活型態：減重、戒菸、戒酒、少攝取咖啡因(茶、咖啡、汽水)、避免搬重物、避免便祕、喝水及少喝飲料、睡前少喝水等等，都有助於控制尿失禁。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：老人尿失禁... 5個原因與類型這樣改善】