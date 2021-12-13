更年期｜陰道乾澀困擾夫妻生活？ 外敷內服雙管齊下多吃兩類食物

更年期是每個女性的必經階段，潮熱、煩躁、尿頻等更年期症狀更讓女士的身心大為困擾，甚至恐因此影響家庭關係。萬一身體未能適應更年期，部份女士的生殖泌尿系統更會惡化成生殖泌尿道症候群，令原本會隨時間紓緩的更年期症狀更趨嚴重。

更年期讓不少婦女性慾下降，甚至因此影響夫妻生活。（資料圖片）

三大類更年期症狀

據婦產科醫生張智醫生受訪介紹指，雌激素分泌不足，是導致更年期症狀出現的主因。由於雌激素會經由血液循環送到子宮、乳房、陰道、骨骼等處，使子宮內膜增厚，並使陰道保持濕潤、有彈性。至於輸送到骨骼的雌激素，則能調節骨組織使用鈣質的效率，防止骨質流失。

而本港婦女平均踏入更年期的歲數約為50至51歲，受到體內雌激素下降影響，她們一般需要面對以下三大類型的更年期症狀：

1. 體溫控制



更年期婦女較常出現潮熱的狀況，如睡覺期間或身處冷氣環境時，仍然可以「出到一身汗」，或者在炎熱的環境內卻又出現「打冷顫」的情況，體溫的失衡自然亦會影響婦女的睡眠質素，情緒上亦因此容易「忟憎」。

2. 下身



更年期婦女受到雌激素減少影響，其包括陰道等在內的下身部位容易出現乾澀，導致婦女的性需求下降，令夫婦間的性生活都大受影響。

3. 情緒不穩



更年期婦女的情緒問題其實亦與上述兩大症狀有關，因上述症狀本身已讓女士足夠困擾，繼而觸發情緒問題，甚至有不少個案因此惡化至抑鬱問題，並需被轉介至精神科醫生接受治療。

情緒問題除影響自身外，亦恐損害家庭關係，因更年期婦女情緒容易波動，家人萬一未必適應時，或導致雙方關係轉差，此舉亦再令情緒問題加劇，形成惡性循環。

▼生殖泌尿道症候群知多啲（按圖👇👇👇）

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生殖泌尿道症候群趨常見

除了上述三大類型症狀外，萬一婦女的身體未能適應更年期的變化，其生殖泌尿系統亦可能出現問題，亦即是更年期後常見的生殖泌尿道症候群(genital urinary syndrome of menopause)。

張醫生指，生殖泌尿道症候群主要是因為婦女的生殖泌尿道的膠原蛋白減少，女性生殖器組織上皮細胞變薄，造成陰道缺乏彈性，易有乾澀、灼熱及性行為出現疼痛等情況出現。

在泌尿系統方面，則會出現程度不一的尿頻、夜尿、急尿、反覆膀胱尿道感染、排尿疼痛或灼熱及尿失禁等問題。

上述症狀雖與更年期症狀相似，但不同的是大部份更年期症候會隨着時間而有所紓緩，但生殖泌尿道症的症狀則未必，需要醫生介入治療。

▼同場加映，萎縮性陰道炎知多啲（按圖👇👇👇）

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雌激素藥膏及藥物須經醫方處方

針對生殖泌尿道症候群，及部份婦女身體未能適應更年期的情況，張醫生表示主要可透過外敷及內服兩方面去進行治療。

外敷：



更年期所導致的陰道乾澀，對婦女的性生活恐怕是一大困擾，因此張醫生建議女士在進行性行為前，可為下陰適量搽抹一些水溶性，且不含藥物成份的潤滑劑，為陰道附近的皮膚補濕，同時減少性行為期間因磨擦所導致的灼痛。

此外，醫生一般亦會處方雌激素藥膏予陰道乾澀情況較嚴重的婦女，同樣透過搽抹在下陰周邊的皮膚，讓皮膚吸收藥膏內的雌激素後獲得滋潤，婦女進行性行為時陰道不再出現乾澀，下陰皮膚亦不易破損。

不過，張醫生提醒，這類雌激素藥膏如長期過量使用，有機會令子宮內膜增生，甚至恐有致癌風險，因為婦女必須嚴格遵守醫生所吩咐的藥膏塗抹份量，一般而言醫生亦只會開出大約一至兩個月的雌激素藥膏療程，因此相關藥膏絕不適合女士在沒有醫生的指示下自行搽抹。

▼同場加映，更年期三大階段（按圖👇👇👇）：

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內服：



飲食方面，張醫生建議更年期婦女日常可多進食黃豆、豆漿、豆腐等豆類製品，以及豌豆、毛豆、甜豆、皇帝豆、四季豆等豆莢類食物，由於這些食品本身含有天然的植物性雌激素，經常食用的婦女亦有助紓緩更年期的症狀。

藥物方面，張醫生表示由於傳統的雌激素藥物如上述的雌激素藥膏般，如婦女長期服用恐有致癌風險。

不過，近年有一種稱為「選擇性雌激素受體調節物」（Selective estrogen receptor modulators，簡稱SERMs）的藥物，則減少導致癌症的風險，經醫生處方服用後的婦女亦可紓緩更年期症狀，特別是有助增強她們的骨質密度。

婦產科醫生張智醫生。(受訪者提供)

▼同場加映，更年期女性注意5個關鍵營養素（點擊下圖看清👇👇👇）

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