紅豆｜自製健康少糖紅豆餡加齋啡　抗氧化控制血糖6大功效有幾好

紅豆因顏色屬紅，一直被認為是補血的好食物，更因為有效消水腫，成為不少女性恩物之一。而日本有醫生推介，紅豆加上咖啡不僅可以得到紅豆豐富的營養，更可以與咖啡的綠原酸相輔相成，提高抗氧化、降膽固醇等功效，對人體非常有益。



紅豆是香港人非常熟悉的食材，不少傳統食物如月餅、紅豆沙等也是用上紅豆作主要食材。而日本減肥科醫生工藤孝文指，紅豆咖啡在當地咖啡店早已是常見菜單，因為紅豆與咖啡各自都有其健康效果，兩者味道也可混合配搭，令各自的功效有協同作用，即得到1+1大於2的效果。

▼紅豆有幾好？（按圖👇👇👇）

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紅豆屬豆科植物，又叫小豆、赤豆，在中醫角度，紅豆性味甘、酸、平，有利水除濕、和血排膿、消腫解毒、健脾養胃的功效。

其實紅豆富含蛋白質，每100克的紅豆蛋白質高達白米的3倍(米100克白米只有7至8克蛋白質，麥也只有14克)。另外，它的膳食纖維含量也相當豐富，約為牛蒡的5倍、蕃薯的9倍。而紅豆透過水煮後，不但可把膳食纖維量增加5成，其所含的澱粉也會變化為抗性澱粉。

除此之外，它亦含有不同營養素，各自發揮作用：

1. 鉀：能排出鈉，達到降血壓、消除水腫的效果。



2. 鉬：幫助體內酵素及蛋白質產生化學作用、加促新陳代謝、去除肝臟毒素



3. 維他命B群：對腦神經運作有所幫助，讓身體不易疲累。



4. 皂素（皂苷）：能抗氧化，去除活性氧類，達到預防斑點、皺紋的抗老化效果。



5. 鐵質：改善、預防貧血。



6. 異黃酮：調整女性荷爾蒙平衡，緩和更年期症狀，並對預防骨質疏鬆症及虛冷有所助益。



同場加映：富含益生質7大類食物（按圖看清👇👇👇）

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紅豆＋黑咖啡 = 減肥恩物？

近年不少研究指出，喝咖啡對健康相當有益，甚至還能達到抗癌、護血管的功效。其原因就在於咖啡含有豐富的「綠原酸」，也叫咖啡單寧酸。工藤孝文指出，綠原酸除了抗氧化作用外，還能抑制血糖上升，燃燒脂肪，並預防動脈硬化。日本國立健康營養研究所臨床營養部長板倉弘則指出，近年研究發現，每天2杯以上咖啡能得到預防中風、心臟疾病、高血壓、糖尿病、失智及癌症等健康效果。

▼紅豆咖啡是甚麼？（按圖👇👇👇）

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日本藥學博士岡希太郎指出，咖啡是唯一用「喝」的方式就可攝取綠原酸，有助對抗活性氧類，預防黑色素沉澱、保持肌膚的彈性與光澤。而美國斯克蘭頓大學Dr. Joe Vinson則指出，綠原酸能抑制葡萄糖吸收，幫助減重。

而紅豆加上黑咖啡有協同作用，包括整腸效果、控制血糖、抑制動脈硬化、抗氧化等，特別是咖啡的綠原酸與紅豆的皂素、異黃酮等多酚，同時攝取更能提高抗氧化作用，防止老化，其美肌效果也可倍增。

紅豆咖啡DIY



做法：

黑咖啡中加入一湯匙紅豆混和，可隨喜好加入紅豆餡或蜜紅豆；注意市面上紅豆餡含大量糖分高，要注意不要加太多/ 加入自製紅豆餡。；如不喜歡喝黑咖啡可加入少量牛奶或豆漿。

無糖紅豆餡DIY



材料：

紅豆 100克、砂糖 40克/不加也可、水 300毫升

做法：

將紅豆100g洗淨、泡水，冷藏過夜後瀝乾。煮滾300毫升水後加入紅豆，小火炆煮50分鐘至可以輕易壓爛的程度。

瀝乾水分後，將紅豆倒入料理機加2大匙水攪打均勻，取紅豆泥倒入砂糖40g，若要無糖則不要加砂糖，然後開大火炒至喜歡的軟硬度即可。

▼同場加映：飲咖啡建議時間（點擊下圖看清👇👇👇）：