皮膚保養｜佳節前急救法則　無痛重塑臉部V型線條刺激膠原再生

隨著聖誕倒數月曆大行其道，意味著聖誕和除夕將至。一眾愛美的女士都趕在這段期間預約療程，希望以最佳的皮膚狀態，在節日與親朋好友相見。近年美容科技不斷進步，除了療效一直提升之外，療程的舒適度亦早已不同往日，其中以「提升」和「緊緻」為主的 HIFU 和無針埋線便是最好的例子。想知道如何趁早在聖誕節前為肌膚打好基礎，給自己享受無痛兼高效的臉部提升和肌膚緊緻的美容療程，便要讀下去。



近年美容科技不斷進步，除了療效一直提升之外，療程的舒適度亦早已不同往日。（圖片：Shutterstock）

HIFU 和無針埋線近年極受歡迎，兩種技術的原理是透過高強度能量，刺激皮膚並促進膠原持續增生，從而令肌膚緊緻、增強彈性、整體提升肌膚質素並重現臉部輪廓。HIFU主要針對筋膜層，有收緊皮膚的作用，處理的臉部範圍較大；而無針埋線在刺激膠原增生方面的功效更強大，針對眼袋、眼角等細微位置的效果更顯著。兩者各有長處，互相配合使用就能夠處理整體輪廓至細微位置，達至臉部全方面的提升和緊緻。

傳統療程產生灼熱感 一般紓緩方法亦會帶來不適

不過坊間的療程甚少可以選擇兩種療程一併使用，由於兩者的能量強度高會產生灼熱感，基於儀器和技術的限制，一般的療程都不會將兩者結合，只能分拆為獨立療程，每次只能做一部機，令療程時間更長，不但將痛楚延長亦令效果大減。

為了減低受難程度，傳統的療程會在療程前使用麻醉膏及在療程後進行冷凍程序。然而這兩種方法一來同樣帶來不適，二來也只能輕微降落痛感和灼熱感，即使熬過療程後，還要在療程後數天再面對皮膚泛紅甚至敏感情況，對於佳節期間要跑數場派對的女生而言，可謂成本高昂。

為了減低受難程度，一般美容院會在療程前使用麻醉膏及在療程後進行冷凍程序。（圖片：salon-la-neige）

混合新 HIFU及Rose V Line技術零痛感 拯救虎紋及鬆弛肌

最近 Hayden Beauty推出全新療程，突破性地結合 HIFU 及最新一代 Rose V Line 技術，顧客可透過 HIFU 獲得顯著的整體提拉效果；再透過 Rose V Line 進行更精細的膠原增生，使細微位置的肌膚緊緻，消除細紋。Rove V line提供精細至2.0毫米深的眼頭部位，相比其他儀器只能做到1.5毫米的深度，針對性更高，兩種技術配合使用，能夠使臉部全方位提升及緊緻，輪廓更突出，比單一療程更顯著，效果快一至兩倍，而且過程毫無痛感。

結合 HIFU 及 Rose V Line 兩種技術，能使臉部全方位提升及緊緻，輪廓更突出，比單一療程更顯著，效果快一至兩倍。（圖片：vietgiaitri）

HIFU方面，療程透過廠家最新型號、獲韓國KFDA認證的「Ulfit Hifu 第四代龍捲風」儀器，這部儀器就連香港某私家醫院都有在使用，可見它的安全及有效性。它能精確加熱目標位置同時不傷周邊組織，因此過程無痛亦無需使用麻醉膏。針對不同部位可以使用不同機頭，例如使用1.5毫米機頭針對眼周及其他淺層真皮層的肌膚，增加膠原蛋白除皺去紋，令皮膚變得更細緻有光澤，瞬效除皺去紋頭；3.0毫米機頭針對深層真皮層，能緊緻並提升肌膚彈性，撫平皺紋幼紋，改善毛孔粗大；4.5毫米機頭則針對SMAS筋膜層，能收緊筋膜層並改善肌底承托力，緊緻提升整個輪廓。

HIFU療程透過嶄新儀器和技術，在精確加熱目標位置的同時，不傷周邊組織，因此過程無痛亦無需使用麻醉膏。（圖片：biyouhifuko）

無針埋線方面，採用來自韓國、屬Liftera V升級版的Rose V Line（玫瑰線雕）技術，它 透過獨家的 MDT（Multiple Duration Technology）模式，能在皮膚的筋膜層形成更強的能量線網，瞬間提拉、收緊輪廓並撫平皺紋。內置智能監測功能可精準地控制並確保每一發能量的穩定性，從而形成均等而細緻的能量聚焦點，達至更佳的療效之外，亦有助降低療程的不適。

相起舊式的無針埋線，Rose V Line 能更有效促進真皮層膠原增生，療效更快、更明顯及更持久。最新的能量線附有猶如玫瑰莖上的極微細倒勾，發揮更強及更穩定的拉力。

第五代 Rose V Line 內置智能監測功能，能精準地控制並確保每一發能量的穩定性，達至更佳的療效之外，亦有助降低療程的不適。（圖片：bihadatoiro）

精準調整能量發數及線數 確保療效及安全性

坊間充斥不少「假機」，聲稱 HIFU 和無針埋線的能量可以「無限線數」或「無限發數」。這類療程的療效往往不如人意。因為能量強度高的緣故，「真機」或獲外國認證的儀器都是有限線數或有限發數；加上每個人的皮膚狀況和需要都不同，所以能量是不可能「無限線數」或「無限發數」。

Hayden Beauty 採用獲認證的正貨真機，進行 HIFU 和 Rose V Line 療程時將根據顧客本身的膚質及需要，將兩者的線數及發數配合調整。效療及安全度大大提升之餘，不適感可降至最低。而且療程的透明度高，顧客可以在療程後清楚看到自己接受了多少 HIFU 線數及Rose V Line 發數。

根據顧客本身的膚質及需要，將能量 HIFU 線數及 Rose V Line 發數配合調整。顧客更可在療程後清楚看到自己接受了多少線數及發數。（圖片：beauty-place）

不止療程細節的透明度高，Hayden Beauty亦以顧客的美容體驗為上，強調絕不強迫推銷；而且 Hayden Beauty 對療程的效果有信心，因此在收費方面接受單次付款，以真正顯著的療效吸引回頭客。

還有不足兩星期便到聖誕和除夕，是時候及早進行無痛的HIFU加Rose V Line的提升和緊緻療程，讓自己在佳節時以無懈可擊的肌膚示人。

(資料由客戶提供)