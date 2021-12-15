新型心臟電腦掃描輻射量減逾七成 閉氣時間較短適合長者小朋友

進行心臟電腦掃描對於準確診斷冠心病非常重要，以助及早治療，免除隨時急性病發的風險。近日有美國心臟組織建議應以心臟電腦掃描作一線冠心病檢查，放射科專科徐偉聰醫生說，近年心臟電腦掃描進步不少，在輻射量、閉氣時間、顯影劑劑量減少的同時，影像清晰度更高，為患者帶來裨益。

最新心臟組織建議：以心臟電腦掃描作一線檢查

徐偉聰醫生說：「最近兩大美國心臟組織，美國心臟學學院（ACC）及美國心臟協會（AHA）提出最新指引，針對出現冠狀動脈疾病症狀的患者，應以心臟電腦掃描血管造影作為一線檢查。可有效幫助冠狀動脈疾病的診斷、風險評估及有助決定治療方案。」早於2016年，英國國家健康與臨床卓越研究院（NICE）亦有指引，建議心臟電腦掃描作為穩定型冠狀動脈疾病、有出現胸口痛患者的一線檢查。

血管中度狹窄 可進行血流儲備分數造影

一般而言，血管堵塞90%或以上需要通波仔，但臨床上有患者的血管收窄五成至七成，屬於「中度狹窄」。徐偉聰醫生說：「這班患者到底是否需要通波仔？單靠心臟電腦掃描的影像，或難以判斷血管狹窄對心臟血流的影響，影響醫生作及時、準確的治療決定。」

傳統可以進行血流儲備分數（Fractional Flow Reserve, FFR），在血管中插入細管，通到心臟，計算血液通過狹窄處的前端（正常點）與遠端（病灶點）兩者之間的壓力差，以得出血流儲備分數，量度心臟的壓力和血流。如FFR值為0.8以下，即心肌功能受影響，須考慮進行「通波仔」。

(左起)暖心行動參加者林小姐、香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生、放射科專科徐偉聰醫生、暖心行動參加者盧先生。

血流儲備分數造影非入侵式較安全

可是，徐偉聰醫生說，這個檢查屬入侵式，需要將儀器插入到血管，始終有一定風險，所以國際組織亦有將血流儲備分數造影（CT-FFR）納入指引，以非入侵式檢查，進一步評估患有冠狀動脈疾病患者的血管情況，以確定患者是否需要通波仔。

其好處是非入侵式、只需要運用患者的心臟電腦掃描影像，通過電腦程式的模擬和計算，便可直接計算出數值，意味患者只需要進行一次檢查，醫生便可以透過分析數值和影像上的顏色分佈，例如紅色部分代表該處血流供應有問題，判斷適合患者的治療方法。

新式心臟電腦掃描 輻射量低、顯影劑量少

徐偉聰醫生說，心臟電腦掃描有多項突破，包括輻射量、顯影劑量、掃描時間和影像清晰度。「在輻射量方面，新型電腦掃描儀器比起傳統減少67%輻射；第二是檢查時間縮短，由250毫秒減至66毫秒。以往患者因進行電腦掃描期間難閉氣（如長者、小朋友）、心律不整、心跳過快而致掃描影像模糊，影響了診斷，現時檢查時間較短、不需要長時間閉氣已可完成檢查。」

至於顯影劑劑量方面，新型電腦掃描儀器顯影劑減少達四成，減少顯影劑有機會造成的影響，有腎功能不全的病人也能安全地接受檢查。最後，雖然輻射量較少、時間較短、顯影劑量較少，但其3D成像比以往更清晰，清楚顯示血管有否堵塞。