新冠肺炎｜RM劉在錫已打疫苗仍確診 突破感染頻生疫苗仍有效？

韓國知名綜藝節目《Running Man》主持人之一、被稱為「國民MC」的劉在錫，周一(13日)證實確診新冠肺炎。值得留意的是，他9月底已接種兩劑新冠疫苗，屬「突破感染」個案。

韓國「國民MC」劉在錫最近確診新冠肺炎。(資料圖片)

首次檢測曾呈陰性

據劉在錫經紀公司Antenna表示，劉在錫本月11日和確診者有密切接觸後，即時做了第一次PCR檢測，但當時結果為陰性。劉在錫隨後按照韓國檢疫指南，於當天上午進行第二次PCR檢測，結果證實感染新冠肺炎，他目前已取消所有行程。

事實上，劉在錫今年7月也曾被歸類為新冠肺炎患者的密切接觸者，並在接受檢測後自我隔離兩星期，當時他的病毒測試為陰性。不過，他其後已於9月底接種過兩劑新冠疫苗，因此這次他的確診亦意味着這屬於「突破感染」個案。

▼劉在錫確診前行蹤（按圖了解👇👇👇）：

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Delta成「突破感染」因素之一

對於各地出現「突破感染」個案的原因，美國約翰斯・霍普金斯健康保障中心資深學者阿達爾賈（Amesh Adalja）曾指出，新冠肺炎變異病毒株Delta或是導致已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）人士染疫機會增加的原因。

英國倫敦大學瑪麗王后學院（Queen Mary University of London）的臨床流行病學家古爾達薩尼（Deepti Gurdasani）亦認為，Delta中的一個名為K417N的突變，恐令Delta「更能逃避疫苗功效」以及「增加傳染性」。

而目前肆虐韓國的新冠病毒則以Delta為主，加上當局採取「與病毒共存」策略，一邊放寬抗疫措施，一邊通過疫苗壓低染疫數字。因此，儘管韓國目前全國已有近八成人口完成接種兩劑疫苗，但隨着變種病毒肆虐，仍然出現不少「突破感染」的個案。

▼同場加映，肥胖恐致新冠患者病重？（按圖👇👇👇）

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疫苗仍可降低「突破感染」發展成重症的風險

除了Delta變種病毒的因素外，疫苗種類不同，保護力也不同。英國有臨床試驗發現，完整接種莫德納疫苗，可降低94%感染新冠肺炎的風險；而輝瑞疫苗接種，感染風險降低了95%；強生和阿斯利康疫苗的表現，風險各自降低約66%和70%。

據資料顯示，韓國目前對民眾所接種的疫苗中有一半採用輝瑞疫苗 (BNT)，其次是莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）及阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

不過這並不意味接種疫苗沒用，事實上本來就沒有疫苗是可讓人100%避免患病。即使是歷來最有效的活性疫苗黃熱病疫苗，平均仍有2%的人會受感染。疫苗能預防的是，降低「突破感染」發展成重症，甚至病死的風險。

▼同場加映，Omicron 與 Delta變種病毒大不同（按圖 👇👇👇）：

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群體免疫可預防突破感染

英國公共衞生局（Public Health England）的研究指出，以輝瑞疫苗為例，它在預防入院方面有96%的效力，阿斯利康疫苗則有92%的效力。已達至「完全的預防接種」的人即使感染，僅非常少的人會發展成重症。

而從公共衞生角度而言，群體免疫亦可達到預防突破感染的風險，因為即使疫苗在某些人體內不能充分製造抗體，但在社區中其他已接種疫苗的人士仍可有效阻止病毒的傳播，不過學者普遍認為要達到群體免疫，疫苗接種人數至少需達到總人口約八成。