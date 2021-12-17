食物安全｜飲品放隔夜細菌滋生千倍？愈甜愈危險？3招避食物中毒

有時飲料買了喝不完便擱著，可能隔夜再拿起來喝，滋味或許有些微妙，但也說不上來哪裡不對勁，還喝得下去便大口喝光，沾沾自喜又省了一些飲料費，孰不知這樣喝隔夜飲料的行為卻可能是在養讓人食物中毒的細菌！



唾液碰上飲料也讓細菌滋長

根據台灣食藥署的資料顯示，每1毫升的飲料中，若超過10萬個以上的金黃葡萄球菌，就有機會引發食物中毒。由於金黃葡萄球菌對熱、乾燥有抵抗力，必須加熱80°C、30分鐘才能殺死。如果沒有注意喝下滋長細菌的飲料，有可能出現嘔吐、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉等症狀。

3招避免食物中毒危機（按圖看清！）

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糖份愈高飲料更易讓細菌滋生

飲料中多半含有大量糖分、蛋白質，是讓細菌倍增的元凶，加上高糖環境適合非常適合金黃葡萄球菌滋生。所以愈甜的飲料愈容易滋生大量細菌，而久置不管的動作更是方便了細菌大量繁殖。

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3招避免食物中毒危機

1. 另外倒出來喝：避免瓶口接觸到口腔的細菌，也避免細菌開始在飲料中內滋生。

2. 沒喝完冰冰箱：低溫的環境會減緩細菌繁殖的速度，但放置太久仍是有風險，建議兩小時內喝完飲料。

3. 份量買剛剛好：尤其選擇台式手搖飲品的時候，可以選擇中杯，一次可以喝完的量不要放置到隔天。

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