蕎麥麵營養｜麵色黑白有咩唔同？配天婦羅食都得！專家教最佳煮法

蕎麥麵健康之餘價錢又相宜，就連影帝梁朝偉都直言自己常以蕎麥麵為主餐。日本綜藝節目《林修の今でしょ！講座》請來專家介紹蕎麥麵的好處，更講解到底怎樣的食材配搭，或者是不同種類的蕎麥麵可以帶來什麼不一樣的益處，以便大家選擇適合自己的食法。



日本人習慣在年末的時候食跨年蕎麥麵，寓意是希望食細長的蕎麥麵就可以活得長長久久，包含身體健康的願望。專家友竹浩之先生指更進一步肯定年末食蕎麥麵的確是有利身體吸收營養，是非好的習俗。

蕎麥麵好處

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1. 強化血管



專家指年末寒冷的天氣會令室內和室外有具大的溫差，當身體由溫暖的地方一下子來到寒冷的室外，就會為之一振。突如其來的降溫除了會令身體縮起來，其實血管都會跟着收縮令血壓升高，而高血壓則會對血管造成嚴重傷害。

蕎麥麵含有的蘆丁為抗氧化物質，可以防止身體氧化，減少血管內的活性氧數量。此外，蘆丁亦有效抑制令血壓上升的酵素，達到雙重效果，預防動脈硬化等心血管疾病。而在眾多穀類當中，就只有蕎麥含有蘆丁。

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發黑有益血管 發白補充體力

雖說蕎麥麵都含有蘆丁，但發黑和發白的蕎麥麵主攻的功效都有不同。製造蕎麥麵的時候，部分會連蕎麥外側黑色的部分都加入麵，那就會生產出發黑的蕎麥麵。如果造的時候只用上蕎麥內部，蕎麥麵就會發白。

蘆丁本來是為了保護蕎麥不受紫外線傷害而產生的物質，所以表皮所含有的蘆丁數量會較內部的多。因此，食用發黑的蕎麥麵較有利於血管健康。反之，發白的蕎麥麵好處就是澱粉多，更方便身體轉化為能量，比較適合做運動的人士。

發黑的蕎麥麵較有利於血管健康，發白的蕎麥麵就更方便身體轉化為能量，較適合做運動的人。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

配天婦羅食更健康？ 維他命C也有助加乘

食蕎麥麵的時候，配料都是不得不提的，當大家正以為「油淋淋」的煎炸食品無益的時候，專家就認為天婦羅最為適合。

專家解釋蘆丁在加熱後，會變成槲皮素，而槲皮素都同蘆丁一樣，具有防止血管老化的功用。蕎麥麵和天婦羅最夾，是因為槲皮素和油一同攝取能提升吸收率。往後食蕎麥麵的時候，適量加入油炸的食物，其實都是均衡的飲食。

食蕎麥麵的時候適量加入油炸的食物，能提升營養的吸收率。（unsplash@@bady）

此外，配搭着蘿蔔蓉來吃一樣是不錯的選擇，因為蘿蔔有維他命C，而維他命C能激活蘆丁，更有效強化血管。假如是喜歡酸甜清爽的人，加入同樣含豐富維他命C的柑橘伴着吃也可。而柑橘含有的檸檬酸也有助人體吸收蕎麥麵的礦物質（如：鐵質、鈣質等）。

2. 增加肌肉



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要維持身體的肌肉，就需要蛋白質。專家友竹浩之指出，蕎麥是含有不輸給肉類和魚類的優質蛋白質。

蛋白質由大約20種胺基酸所組成，其中9種因為身體無法從其他化合物中製造出所需濃度，就必需透過日常膳食去補足。為了方便大家去評估飲食中的胺基酸是否均衡，就出現了「胺基酸分數」這個標準，分數越高，代表含有的9種胺基酸越均衡，也就更有利身體製造肌肉。

▼攝取蛋白質不足會出現的8個症狀（按圖看清👇👇👇）

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在穀類中自然蕎麥得第一高分，但其實和肉類或者魚類相比，蕎麥粉的胺基酸分數一樣高。也就即是說，100克的蕎麥麵和100克的牛里肌肉其實含有同等分量的蛋白質。然而，假如弄錯方法烹煮蕎麥麵，就有可能令蕎麥麵的蛋白質流失。

100克的蕎麥麵和100克的牛里肌肉含有同等分量的蛋白質。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

倒掉煮麵水 營養大流失

一般而言，大家煮完蕎麥麵之後剩下的水都會棄掉，但其實這樣會浪費了本來蕎麥麵所含有的優質蛋白質。

由於有一大半的蛋白質都在那些湯水中，所以最好的做法是留下那些蕎麥水。可以稍作調味整成蕎麥麵的湯汁，又或者加入味噌和其他材料，煮成味噌湯喝掉，甚至是用來煮飯也可，那就不會浪費蕎麥的豐富蛋白質了。

原本100克的蕎麥麵含有14克的蛋白質，但經煮過的就只剩下4.8克，有一大半的蛋白質都到湯水裏去。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

配蛋食最佳 調味用芝麻

除了是因為雞蛋本身都含有豐富的蛋白質之外，蛋黃含有的維他命D其實都能配合蕎麥麵的蛋白質，促進身體轉化肌肉。

和運動過後，肌肉會有一定程度的損傷繼長出更強壯的肌肉，而雞蛋中的維他命D就刺激蛋白質的合成，有助修復肌肉，所以在運動後進食雞蛋蕎麥麵會是個好選擇。

調味之所以是用芝麻，那是因為芝麻含有維他命B6，維他命B6和維他命D一樣，能促進蛋白質的合成，提升身體製造肌肉的效率。除了芝麻含有維他命B6之外，其實同樣常見的七味粉都一樣含有維他命B6，也是適合用作蕎麥麵的調味。

3. 穩定血糖



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蕎麥麵所含有的澱粉其實大多都是難以消化的抗解澱粉，所以平時一經進食就會立刻急升的血糖值都會因為消化緩慢的關係，升幅亦都變得緩慢，所以最好是把蕎麥麵當成早餐，那就能持續有一定的果腹感，防止午餐暴食。

▼同場加映：亂戒澱粉質有什麼影響？（按圖 👇👇👇）

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如果要進一步加強蕎麥麵抑製血糖的功用，專家建議將蕎麥麵整成冷麵。蕎麥麵在加熱後再放涼能釋放更多抗解澱粉，增加消化所需的時間，防止血糖值升高。因此，如果是腸胃比較弱的人，還是建議熱食以防對腸胃造成太大負擔。而熱食蕎麥麵也有助溫暖身體，達到提升抵抗力的效果。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）