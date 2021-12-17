針灸｜新式技術毋須用針都可刺激穴位？改善皮膚與健康問題

隨著愈來愈多人崇尚自然，中醫的美容療法亦愈來愈普及。西方醫美透過注射玻尿酸、肉毒桿菌、抽脂、磨皮、光療等方式達到美容效果，雖然快且明顯，但也有很高風險及副作用。而且西方醫美只是從外糾正問題，沒有從根本治理，所以美容效果很快便會失效，甚至有強力的反彈，令皮膚及身體機能變得愈來愈差。近年，針炙技術不斷提升，由傳統方式必需用針、專為美容而設的「美顏針」，再到最新的無痛無創無傷害的「活水灸」，讓中醫經絡美容變得更安全及有效。



傳統針灸不管針頭如何纖細，都免不了會對皮膚造成傷口。(圖片：canva)

相對西式醫美療程，中醫經絡美容入侵性較低，西方醫美的風險和副作用幾乎不會在中醫經絡美容出現。針灸是中醫經絡美容的核心技術，經由針灸刺激人體穴位和經絡，促進血液循環，不但促進膠原蛋白和彈性纖維再生，活化肌膚之餘，更能排走積聚的毒素，從內到外解決健康與皮膚問題。

新一代活水炙技術 零傷口 更安全更有效

傳統針灸不管針頭如何纖細，都免不了會對皮膚造成傷口，即使「美顏針」已經幼細至0.15mm以下，但進行療程時亦會有針刺的微酸感，少數人更會出現輕微血點或瘀青的情況。有別於傳統針灸透過下針來刺激穴位，活水炙是通過將精華液噴注於穴位上，來達到相同效果，因為RëJeune專研的精華液的波頻與人體的生物波頻相同，同時通過噴頭產生適當的噴射壓力產生共振能量，刺激及活躍經絡。由於少了外部的入侵，因此活水炙技術比傳統針灸更安全及有效。

活水炙是通過噴注穴位來達到針炙相同效果，RëJeune專研的精華產品的波頻與人體的生物波頻相同，所以能產生共振能量，刺激及活躍經絡。(圖片：不老ReJeune)

不老ReJeune還原美肌療程 活水炙 X 水養生系列 淨化與抗氧化同步進行

不老ReJeune是以傳統中醫經絡為基礎的養生美容品牌，它的水養生系列產品結合活水炙技術，令一個療程同時達到解毒、美肌與改善體質的效果。

水養生系列：aqua é閃鑽肌源再生水



aqua é閃鑽肌源再生水是一種抗氧化、抗衰老的天然產品，由薤白、甘草、多醣體、天竺葵、薑等多種天然物質低溫箤取而成，其中「薤」是一種傳統中藥，有行氣止痛、舒筋益氣的功效，能抑菌及改善心臟、腸胃與支氣管的健康。aqua é閃鑽肌源再生水經氣能活療®技術噴注入人體後，能協助身體製造「穀胱甘肽 Glutathione」(GSH)，幫助人體消除自由基及殘餘毒素，達到解毒與美肌的效果。

RëJeune x aquamqi水養生系列 - aqua e 閃鑽肌源再生水。（圖片：品牌提供）

水養生系列：28℃昇華噴霧



28℃昇華噴霧含有從植物性酵素萃的EV活性酵素，它有天然的抗菌作用，能主動捕捉皮膚表面上的細菌，保護皮膚免受細菌侵害，同時它能清潔皮膚表層，預防暗瘡及粉刺；除此以外，它更會協助細胞之間的溝通，使進出細胞膜的營養和代謝物暢順，促進細胞的新陳代謝和受損組織的修復，持續每天使用，可改善肌膚微生態平衡，讓肌膚充滿光澤和富有彈性。使用28℃昇華噴霧是一種簡便、速效的一種皮膚護理方法，來維持皮膚微生態平衡，預防色斑、皺紋、鬆弛等老化相關的皮膚問題。

28℃昇華噴霧含有從植物性酵素萃的EV活性酵素，可預防色斑、皺紋、鬆弛等老化相關的皮膚問題。（圖片：品牌提供）

全套的還原美肌療程，以活水灸為經絡排毒兼注入能量，再配以活能燈與抗氧氫的修護，最後使用水養生系列產品，達到最全面改善體質，提升身體能量，從內靚到外的效果，詳情可向「不老ReJeune」亞洲經絡美肌專家查詢。

（資料由客戶提供）

➤不老ReJeune亞洲經絡美肌專家 - 【還原美肌 - 經雕V面】90分鐘 $498。

此療程由不老ReJeune提供