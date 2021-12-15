消委會｜逾九成火腿火雞片屬高鈉 阿信屋鈉含量最高日食4片即超標

火腿及火雞片等加工肉類一向予人偏鹹的重口味感覺，消委會近日測試了市面30款火腿及火雞片，當中有逾九成（28款）樣本的鈉含量均偏高，屬「高鈉」食物。長期過量攝取恐有心臟病，甚至中風的風險。

阿信屋火腿片單日食四片已超標

據食物安全中心資料指，每100克固體含超過600毫克鈉，即屬於「高鈉」食物。而在消委會這次檢測的23款火腿及7款火雞片樣本中，鈉含量介乎500至1,320毫克，當中只有「Nipponham Less Salt Roast Ham」及「Tesco 英式蜜糖烤火腿」不屬高鈉食物，兩者鈉含量分別為每100克557毫克及500毫克。火腿樣本的平均鈉含量約為937毫克，比火雞片高大約半成，不過檢測中的7款火雞片卻悉數屬高鈉。

在30款樣本中，最高鈉的樣本為「759阿信屋火腿片」，每100克含1,320毫克鈉。以成年人食用量計算，成人進食一片「759阿信屋火腿片」便已攝取了約528毫克鈉，份量已佔世衞建議成人每日攝取上限（2,000毫克）的26%，即單日進食四片便已超標。

▼其餘樣本鈉含量由高至低的首十名排名分別為（按圖 👇👇👇）：

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港人常吃的腿蛋麵及火雞片芝士三文治的鈉含量均十分高。(消委會提供)

過量攝取鈉恐致癌及增心血管病風險

消委會亦在檢測報告中舉例指，港人在茶餐廳常吃的火腿煎蛋即食麵總鈉含量已高達1,780毫克，份量佔成人每日建議攝取量約85%。而一份火雞片芝士三文治的總鈉含量亦達1,304毫克，已佔成人每日建議攝取量約65%。

對此，消委會表示火腿及火雞片等加工肉類已被世衞轄下的國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」(即第一組物質)，每天進食50克加工肉類更會增加患上結腸直腸癌的風險約18%。

因此消委會並不建議消費者經常進食上述產品，甚至以此作為吸收蛋白質的主要來源，避免患上高血壓及心血管疾病。事實上，長期過量攝取鈉，除了有致癌風險外，最嚴重更可導致心臟病、中風及腎衰竭。

▼同場加映，四大排鹽食物（按圖 👇👇👇）：

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火腿及火雞片非「高脂」

雖然火腿及火雞片的鈉含量均偏高，不過並不一定代表高脂。據食安中心資料顯示，每100克食物含超過20克總脂肪，即屬「高脂」食物。而據《食物及藥物（成份組合及標籤）規例》，每100克固定食物含不超過3克總脂肪，即屬「低脂」食物。

而在這次檢測中，沒有火腿及火雞片的樣本屬「高脂」食物，當中更有10款樣本屬「低脂」食物。以每100克計，火腿樣本的平均總脂肪含量為4.4克，火雞片樣本的平均總脂肪含量為3.2克。

在30款樣本中，總脂肪含量最高的為「Citysuper Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut」，每100克含13.3克脂肪；最低的樣本則為荷美爾的「Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey」，每100克含0.7脂肪，兩者相差18倍。

▼同場加映，12款消委會總評最高分餅乾（按圖 👇👇👇）：

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