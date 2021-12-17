骨盆底肌肉筋膜炎｜愛翹腳易中招？女性好發留心尿頻腹痛4大症狀

女性朋友若經常覺得下腹痛、伴隨有頻尿症狀，不一定是膀胱炎，可能是「骨盆底肌肉筋膜炎」所造成。女性骨盆底肌肉筋膜炎是常見、但很常沒被診斷出來的病症，它的症狀與膀胱發炎、膀胱過動症類似，若沒有好好的處理，即使吃藥症狀也不能被改善。
由於骨盆底肌肉位於最底層承受人體臟器重量，所以過度或是不當使用骨盆底肌肉群，會使骨盆底肌肉筋膜組織受損、發炎、血液循環不佳而失去應有的彈性，導致功能異常。而以下幾個因素，都是可能造成的原因。
▼ 導致「骨盆底肌肉筋膜炎」的可能因素、常見症狀（按圖看清👇👇👇）
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- 久坐久站
- 姿勢不良、愛翹腳
- 慢性便秘
- 體重過重
- 運動忽略暖身跟收操
骨盆底肌肉筋膜炎常見的症狀
- 反覆下腹疼痛
- 頻尿
- 性交疼痛
- 腰痠背痛
骨盆底肌筋膜炎男女都可能發生，但女性發生的情況比較多，約是男性的10倍。主要是因為男性的激肌力大於女性，要肌肉疲勞遠比女性難。
該如何避免呢？
最重要的還是改善不良生活習慣，也可用熱敷、浸浴放鬆肌肉。運動後要記得讓肌肉放鬆，骨盆底肌肉因為位在身體深處，常常會被忽略，可以把按摩球放在鼠蹊部的位置，按10-15分鐘讓這個部位達到放鬆。
如果是症狀較嚴重的患者，可以請醫師安排電磁波椅電刺激治療或會陰部雷射治療，除了降低疼痛神經的過度敏感，也可以促進血管新生、新陳代謝以及肌肉放鬆。
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