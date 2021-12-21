糖尿病｜節食減重是過程卻非重點　很多患者懂減糖卻忽略做這件事

現代人的健康意識越來越高，即便是銀髮族也很勤快保養、保持行動力和活力。然而，當糖尿病找上公公婆婆時，日常生活中就潛藏各種糖尿病地雷。究竟有哪些禁忌老人要避開，公公婆婆最常誤觸的糖尿病地雷又有哪些？《Hello醫師》邀來台灣柳營奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫生黃南豪為大家說清楚，一起為家中的公公婆婆健康把關，健康快樂地度過人生下半場！

文：Karen Lin 醫學審稿：Hello醫師



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常見老人糖尿病3大地雷

台灣衛福部國民健康署建議，市民每日飲食中的添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。而所謂的添加糖即「製造或製備食物與飲料時額外添加的糖」，例如白糖、黑糖、蔗糖、糖霜、砂糖、玉米糖漿、蜂蜜、楓糖漿等，但不包括人工甜味劑及原本存在水果食物內的糖。

黃南豪醫生表示，由上述規範可知，若每天喝1杯含糖飲料或手搖飲，其添加糖的攝取量就容易超過每日建議上限參考值。對於多數健康已大不如前、同時罹患慢性疾病的長輩而言，當一有不慎，就會影響身體的糖代謝而誘發糖尿病，甚至引起視網膜、腎臟、神經、血管與足部等相關併發症，大大影響生活品質。

至於已有糖尿病徵兆或已確診的老人患者，黃南豪醫生並歸納出3大糖尿病地雷，提醒老人家和親友們一定要密切注意、小心避開。

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銀髮族糖尿地雷1：少肌力多澱粉

黃南豪醫生表示，多數銀髮族糖尿病患雖嚴格執行飲食計劃、維持飲食均衡，但經常被忽略的「維持肌肉量」，則是比起減重或少吃更常見的大地雷，尤其好發於老人家的「肌肉缺少症」，是老人糖尿病中發生率極高的合併症狀，當肌力不足，行走、上落樓梯或提取物品時就容易有跌倒的風險。

所以對於有糖尿病的老人家來說，「節食」不是重點，而要維持好的「肌肉量」，適度運動增加肌力，只要不要吃太多澱粉致使糖份超標，並確認有吃到足夠的蛋白質，遵守「少澱粉保肌力」的原則即可。

銀髮族糖尿地雷2：不控血壓有害健康

黃南豪醫生表示：「『控制血壓』保健康，對患有糖尿病的老人家是很重要的事，當然血壓是隨時浮動的參考數值而非一成不變，適時的放鬆心情、控制情緒不要大幅起落也很重要，而非對數字斤斤計較，反而造成心理壓力導致血壓上升。」

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銀髮族糖尿地雷3：亂信偏方成負擔

許多市面上售賣的糖尿病相關營養品，琳琅滿目且部分常誇大療效，甚至常有老人聽信來路不明的廣告偏方，宣稱比按時吃藥還更能控制糖尿病。黃南豪醫生就提醒，這些健康食品是食品並非藥物，所以只能作為輔助，而不應視為藥物治療的替代品，若食用上有相關疑慮，也應該先請教專業醫生，建立正確的醫療觀念才能有效管理糖尿病，以免因偏方不慎誘發嚴重的併發症，更加得不償失。

而對於老人家面對糖尿病自我管理時常不知從何着手、感到迷惘的窘境，黃南豪醫生則建議，只要遵循醫囑，不採信無醫學根據的鄰坊傳說，接受正規治療想要控制糖尿病其實並不如想像中困難。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：老人糖尿病3大地雷！阿公阿嬤這些禁忌要避開】