精子｜人體製精要幾耐、精子有幾長命？5大護精營養素要知

不孕除了是女性問題，其實男士也一樣有可能發生，而關鍵在於精子活動。對於「精子」，大家總是有很多迷思，到底喝可樂是否會殺精？想提升精子品質又應吃甚麼？



美國伊利諾伊大學芝加哥分校泌尿學教授Dr. Craig Niederberger表示，很多自以為自己雄風滿滿的人，其實都不知道身體裡這些「小蝌蚪」裝著秘密。以下7個關於精子冷知識可以更了解男士生殖器結構和運作。

▼7個精子冷知識（按圖👇👇👇）

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1. 射精份量？



無論品質好壞，一般份量是半茶匙，雖然份量少但足以受孕。

2. 精子、精液有分別？



精子細胞只是成分，而精液含有來自攝護腺的物質和像兔耳的精囊。精子細胞在睾丸中製造，需要大量燃料使蝌蚪尾巴活動，而燃料就是由精囊提供的果糖。

另外，來自攝護腺的液體含有化學物質，液體進入雌性體內導致精液液化，否則精子無法游動。

3. 製造精子有期限？



女人天生卵子有限，排完就進入更年期。這對男人來說是不同的。男人幾乎終身都在整天生產精子。

隨著男性年齡的增長，他們的精子可能會變得遲鈍甚至游不動，而且他們的DNA會更加分散。但永遠不會停止製造精子。

同場加映：勃起功能障礙是甚麼？（按圖👇👇👇）

4. 製造精子時間？



由細胞變成熟精子需時約2個月，睾丸在開始構建另一批精子前，同時有一大批做好的精子準備射出，身體會等到需要射出時才製造，所以無時無刻都在產生精子。

5. 精子存活期？



精子細胞一旦進入女性身體可存活大約兩天。

6. 「精盡」真的「人亡」？



「精盡」確實可能，但不會「人亡」。「性愛猝死」多數因為心腦血管疾病、重要血管畸形，導致心肌梗塞、腦中風。

7. 飲可樂會殺精？



把精子直接浸在可樂內，其碳酸物質確實可以殺精，但直接飲用則不會。

5大營養素護精、提升品質

如果想精子健康，以下 5大營養素要多補充。

▼5大護精營養素（按圖👇👇👇）

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精氨酸（L-Arginine）



精子蛋白主要成分，提升精蟲存活率。

食物來源：堅果類、芝麻、南瓜子、蝦、魚、牛、蛋

維他命E



減低不孕機率，保護睪丸孕育精蟲。

食物來源：小麥胚芽、全麥製品、花生、深綠色蔬菜、大豆、核桃、杏仁

維他命C



清除自由基，減少精蟲頭部DNA的斷裂，提高與卵子結合能力。

食物來源：番石榴、橙、檸檬、奇異果、草莓、番茄、綠色蔬菜

CoQ10



又叫輔酶Q₁₀，維持人體健康日常營運；它有助精子對抗自由基攻擊、活化精子粒腺體，提升精蟲品質。

食物來源：沙丁魚、鯖魚、肝臟、花生、核桃

鋅



增加精蟲數量，提昇精子活動力。

食物來源：青口、肝臟、生蠔、豆類、全穀類

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