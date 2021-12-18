大腸直腸癌｜大便變細總覺得解不乾淨？7種常見徵兆及早察覺病灶

大腸直腸癌已連續30年位居台灣人癌症發生率第一位，尤其現代人飲食西化、纖維攝取不足、久坐少動更增加大腸癌的發生風險。台灣林口長庚醫院大腸直腸外科孫麒洹醫師表示，若自覺排便習慣改變、老是覺得排便排不乾淨，或觀察到不明原因的血便、腹絞痛、體重減輕等可能都是大腸直腸癌的警訊，應及早就診接受進一步的檢查。然而，孫醫師也叮嚀，大腸直腸癌早期往往沒有明顯不適症狀，因此定期接受糞便潛血檢查更能及早察覺病灶，及早接受治療預後較佳。



大腸癌是台灣人最常見的癌症類型，該如何才能及早發現病灶？台灣孫麒洹醫師表示，生長在腸道的腫瘤，對身體最明顯的影響就是排便的狀況，提醒民眾上大號時不妨仔細觀察一下自己糞便的樣貌，平日也要多注意身體是否出現不明原因的異常變化，若有以下7類症狀時，最好及早就診接受檢查為佳。

大腸直腸癌的常見癥兆👇👇👇

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1. 排便習慣改變：

如果便秘持續一段時間，又突然變成持續數日的腹瀉，兩者反覆交錯發生，就有可能是大腸癌的警訊！台灣孫麒洹醫師表示，大腸腫瘤阻塞了腸道導致固體糞便難以排出，故會有便秘的狀況；而只有液狀的糞便能夠通過，就會形成類似水狀拉肚子的型態。

2. 大便有血或黏液：

當糞便通過大腸腫瘤處時，就有可能刮傷黏膜而造成糞便帶血或排出帶血的黏液的狀況；此外，較大型的腫瘤也可能破裂出血，造成患者出現解血便的問題。

3. 大便變細：

愈靠近肛門口的腫瘤愈容易有大便變細的主訴，因為腫瘤阻塞腸道，導致糞便通過患處時會因空間不足而被擠壓成細細一條，甚至細如鉛筆狀。

4. 總覺得大便解不乾淨：

若腫瘤位在直腸或靠近肛門口時，就容易刺激頻繁出現便意，造成患者雖然一直想要排便，但卻老是覺得大便解不乾淨的感覺。

5. 經常腹脹、腹痛：

若腫瘤阻塞腸道時，可能發生腹痛或腹脹情況，原理就像水管一般，下端阻塞了，上端的內容物下不去，堆積形成腹脹，且因為要通過而加強蠕動，形成腹痛，甚至放屁時時會有腐臭味。

6. 不明原因體重減輕：

癌症本身就會造成患者食慾不振，加上癌細胞擴大時會吸收身體營養、增加能量消耗，故會造成患者並未刻意減重，但體重卻持續減輕的狀況。

7. 貧血：

腫瘤在不知不覺得情況下少量出血，就可能造成患者出現貧血的狀況，在右邊的大腸腫瘤較易觀察到。

然而，台灣孫麒洹醫師也叮嚀，大腸癌初期的症狀並不明顯，民眾恐難自行察覺異狀，因此，定期接受糞便潛血檢查仍有其必要性。糞便潛血檢查是目前公認最簡便的篩檢工具，只要正確採樣就可望能早期發現大腸癌蹤跡；另外，有大腸癌家族史、過去瘜肉切除史的病患更應提早或規律接受大腸鏡的檢查，及早接受治療將能提高治癒率與存活率。

同場加映：助通便穴位（按圖👇👇👇）

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