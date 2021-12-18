睡眠｜週末補眠怎樣才可睡飽？ 3招助眠貼士睡前做15分鐘腹式呼吸

一週辛勞工作，一到周末大解放便大睡特睡起來，可能一連睡了超過12小時。光看時長好像十分充足，但整個人卻還是睏倦疲憊不已，好像睡得不是太好。



週末補眠有些助眠小訣竅，可以提升睡眠品質讓人睡得更好！

3招助眠小技巧（按圖看清）

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一、白天記得曬太陽

其實我們常常覺得自己睡再久都睡不飽，是因為深層睡眠的時間太少，所以如果想要睡得好，就要讓「褪黑激素」有機會分泌，才能順利的進入深層睡眠。

褪黑激素會在接觸陽光後的 14~16 小時開始增加，如果要在晚上 11 點安然入睡，大約早上 7~9 點就要開始曬太陽。不過曬太陽不是真的站在陽光底下曝曬，否則可能會昏倒，只要在能接觸到陽光的地方持續接觸40分鐘左右，即使在辦公室的窗邊，也能達到效果。

二、睡前做15分鐘的腹式呼吸

其實睡覺跟呼吸是很有關係的，除了呼吸可以讓身體的廢氣排出之外，也可以讓注意力比較集中在呼吸上，讓思緒沈穩下來，而也能讓副交感神經比較敏感，讓身體完全放鬆。

- 充分吐氣：先做1-2次的充分吐氣，讓空氣從肺部的底層徹底排出。

- 鼻子吸氣，嘴巴吐氣：從用嘴巴來吐氣開始，再用鼻子慢慢的吸氣，這樣「鼻吸嘴吐」的方式比較容易上手腹式呼吸；若熟練後，就可以換成「鼻吸鼻吐」的方式。

- 把肚子想成氣球：當嘴巴吐氣時，會感覺到肚子下降；而鼻子吸氣時，氣體會慢慢進入肚子裡，像一顆氣球慢慢脹大。

- 按壓腹部：如果覺得把空氣吸到肚子有困難的，可以用雙手在呼氣時輕壓在腹部上，讓空氣可以吐出更多；在緩慢深吸氣的時候，雙手要感覺被脹大的肚子往外推。

三、睡前讓全身肌肉放鬆

肌肉放鬆必須是一個每天練習的過程，可以從最簡單的部位開始，像是手握拳，用盡全身的力氣握緊10秒，再慢慢的鬆開，肌肉也會隨著鬆開的動作慢慢放鬆。練習比較順暢之後，可以讓全身每一個部位都用力到極致。

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