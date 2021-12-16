湯水｜8款常見湯類熱量雞湯最肥？營養師教4大煮湯健康貼士

冬天總想喝碗熱湯暖身，但原來部份湯水可能是熱量陷阱！有營養師分享一些常見湯款的熱量，多用肉類煲湯會產生大量油脂，喝一人份量與白飯一碗的熱量相若，所以要慎選材料。



台灣營養師夏子雯在facebook分享8款湯水的熱量，部份更是熱量爆標，更多於白飯一碗的260卡路里，非常誇張。

▼8款湯水熱量排行（按圖👇👇👇）

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1. 薑絲蜆湯 55 卡路里



2. 味噌豆腐湯 60 卡路里



3. 紫菜蛋花湯 80 卡路里



4. 紅蘿蔔粟米湯 100 卡路里



5. 酸辣湯 155 卡路里



6. 粟米濃湯 190 卡路里



7. 十全排骨湯 220 卡路里



8. 麻油雞湯 450 卡路里



昆布湯底最健康？

夏子雯續指，選擇煮湯材料或外賣湯水亦以多蔬菜為主，例如薑絲蜆湯、紫菜蛋花湯、紅蘿蔔粟米湯等，高纖之餘亦較低卡，另外亦有以下貼士。

▼4大煮湯健康貼士（按圖👇👇👇）

1. 選擇蔬菜、海鮮為基底原料，熱量低

2. 撈去湯表面的浮油再享用，減少油脂攝取

3. 煮湯時放較少鹽，減少鈉量攝取

4. 湯頭越清澈，熱量就越低

同場加映：消委會火腿火雞片鈉含量排名（按圖👇👇👇）

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