桑樹 | 不同部分均有藥用價值 治失眠貧血3款桑葉茶飲功效各不同

不論是失眠眼光光、貧血見頭暈、還是產後身子弱，桑樹對上述症狀竟然均有療效？在中醫角度而言，桑樹的不同部分均有不同的藥用價值，因此桑樹被稱為「一身是寶」亦不為過。

據註冊中醫師王志恆介紹，桑樹的桑葉、桑椹（桑樹果實）、桑白皮（桑樹根皮）及桑枝等，均可作為中藥的入藥用途，當中的桑葉、桑椹更可自行製作食療或茶飲養生。

▼桑樹被稱為「一身是寶」的原因（按圖👇👇👇）：

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桑葉

性味：甘、苦，寒

功效：疏散風熱、清肺潤燥、清肝明目

針對病症及患者：用於風熱感冒、肺熱燥咳、頭暈頭痛、目赤昏花

藥用價值：



．配菊花，可用於風熱感冒、頭痛咳嗽

．配沙參，可用於燥熱傷肺、乾咳少痰、涼潤肺燥

．配石決明，可用於肝陽上亢、頭痛眩暈、目赤昏花

．配菊花、夏枯草、車前子等，可用治肝火上攻所致目赤、澀痛

．配合滋補精血之品，可用於肝腎不足、眼目昏花之虛證

．此外尚能涼血止血。

現代藥理認為桑葉具有以下效用：



．解痙作用

．抗病原微生物

．抗炎

．降血糖

．降血壓

．降血脂、利尿，因此現代還用作治療下肢象皮腫

簡單茶飲推薦及製法：



．風熱初起或眼澀：桑葉10克、杭菊10克

．肝火頭暈：桑葉10克、夏枯草10克

．肝火型高血壓：桑葉10克、炒決明子10克

．按上述材料份量焗茶常飲

忌服人士：



性寒、風寒感冒、脾胃虛寒、體質寒者不宜服用

▼同場加映，眼睛異樣可成身體警號（按圖👇👇👇）：

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桑椹（桑樹果實）

性味：甘、酸、寒

功效：滋陰補血、生津潤燥

針對病症及患者：用於肝腎陰虛、眩暈耳鳴、心悸失眠、鬚髮早白、津傷口渴、內熱消渴，腸燥便秘

藥用價值：



常用於治療陰虧血虛之症

煎湯、熬膏、生啖、浸酒、外洗用均可

．治貧血：

鮮桑椹子20克、鮮桂圓肉10克

炖爛後服用，每日2次

．治產後血虛體弱：

桑椹熬膏，每次10克，每日3次

．治血虛自汗、盜汗：

桑椹子10克，五味子10克

水煎服，每日2次

．治肝腎陰虛鬚髮早白，眼目昏花，遺精：

桑椹子15克、杞子15克

水煎服，每日1次；焗茶，每日1-2次

．治陰虛潮熱，乾咳少痰：

鮮桑椹子30克、地骨皮10克、冰糖15克

水煎服，每日早晚各1次

．治失眠健忘：

桑椹子20克，酸棗仁(打碎)10克

水煎服，每晚1次

．治血虛腹痛：

桑椹膏，每日10克，用溫開水和少量黃酒沖服

忌服人士：



脾胃虛寒腹瀉者，不可服

▼同場加映，桑椹杞子茶茶療食譜（按圖👇👇👇）：

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桑白皮

性味：甘、寒

功效：瀉肺平喘、利水消腫

針對病症及患者：用於肺熱喘咳、水腫脹滿尿少、面目肌膚浮腫

藥用價值：



．配地骨皮，用於肺熱喘咳、平喘等

．配杏仁、葶藶子等，用於水飲停肺、脹滿喘急

．配人參、五味子等，用於肺虛有熱而咳喘氣短

．配茯苓皮、大腹皮等，用於水腫

．本品還有止血清肝火之功

現代藥理認為桑白皮具有以下效用：



．降血糖

．利尿

．降血壓

．抗菌

忌服人士：



性寒、脾胃虛寒、體質寒者慎用

▼同場加映，哪些體質易水腫？（按圖👇👇👇）

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桑枝

性味：微苦、平

功效：祛風濕、利關節

藥用價值：



．治療風濕痹痛、四肢拘攣、水腫、身癢等證

．此外，把桑樹的枝條燒灼後，可瀝出汁液，名為「桑瀝」，能治療「大風瘡疥」、破傷風、小兒身面爛瘡等證

忌服人士：



性寒、脾胃虛寒、體質寒者慎用