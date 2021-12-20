養生茶療｜天氣凍不想喝水？中醫推薦3種暖飲助驅除寒意滋潤肌膚

入冬後，氣溫愈降愈低、溫差愈來愈大，一不小心就感冒了！就醫時，醫師都會囑咐「多喝水」，才能好的快。但溫水總淡而無味，因此，中醫師推薦兩款潤膚飲，喝出美麗也能顧健康。



感冒喝這款，能驅除寒意、補充水分

台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師表示，受了風寒感冒之所以要多喝水，是因為這時免疫系統在抗病菌的過程中，會產生鼻涕、濃痰等，如果水喝少了，會不利於鼻涕和痰的排出，恐不利病情好轉。

如果能增加水分攝取，以利於身體排出鼻涕、濃痰等廢物，同時也能補足發燒時身體所蒸發的水分。「多喝水」對於傷風感冒、乾燥咳嗽，真的有莫大助益，但許多人都抱怨，水淡而無味，天冷更不想喝水，不妨試試「生薑檸檬水」。

3款驅寒潤膚飲（按圖看清👇👇👇）

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生薑檸檬水

材料：生薑適量、檸檬半顆、溫水 800ml、蜂蜜適量

做法：將生薑洗凈後切片，攪打、過濾成薑汁；將檸檬榨汁，備用。兩者一同用溫開水沖泡，飲用前加入蜂蜜。

效用：檸檬可補充維他命C；生薑則能驅散寒意，兩者對於預防感冒都能有所幫助。TIPS：也可以將生薑檸檬水用煎煮法來做。把檸檬和生薑切片，先將生薑片煮3分鐘，再加入檸檬片煮1分鐘即可。



吳宛容提醒，通常一天飲用量最好控制在1000ml以內，其餘水分仍建議攝取溫開水為主。而且檸檬汁對水要淡，飲用過多太濃的檸檬水容易刺激胃酸分泌，引起腸胃不適。而胃酸過多或有胃病的人，尤其不能大量飲用檸檬水。

皮膚乾喝這款，滋潤肌膚、防止老化

此外，冷空氣容易帶走皮膚水分造成乾裂，若未能適時的保養修護損傷，使得肌膚無法抵禦外界刺激，出現搔癢甚至發炎等不適，特別是皮脂分泌量下滑的老人家，以及皮脂腺尚未成熟的小孩，最容易出現乾癢問題。

中醫常說：「治風先治血，血行風自滅」，即說明治風首先要治血，血能暢行風證便會消失。因此，吳宛容建議，可飲用以四物飲為基底「潤膚四物湯」，除了能調經止痛、養血補血，也能滋潤肌膚、防止老化。

潤膚四物湯

材料：玉竹10 g、麥門冬5g、當歸9g、川芎6g、白芍9g、生地12g

做法：1. 把所有藥材用清水泡洗一下。

2. 把藥材放進鍋中，加入 1000ml 的清水。

3. 蓋上鍋蓋，大火煮開；轉中小火，煮30分鐘。放涼即可飲用。

效用：四物飲是以當歸、川芎、白芍、生地為主，能養血補血；加入玉竹、麥門冬，可添加自然甜味。



手腳冰冷喝這款，溫暖全身、一夜好眠

冬天常見的手腳冰冷，源自於天冷導致循環不佳。吳宛容提到，可在起床後，花一些時間做甩手加抖腳操，以及在睡前用薑汁泡腳，以達到活絡筋骨、促進氣血循環的作用；內的調養則推薦服用肉桂紅棗小米粥，能讓手腳溫暖起來。

肉桂紅棗小米粥

材料：肉桂粉1g、紅棗4~5顆、小米30g

做法：將小米洗凈，紅棗稍微切開，放入鍋中加適量清水熬煮；煮熟後加入肉桂粉攪拌即可食用。

效用：肉桂具有溫陽的效果，搭配養血的紅棗以及安神養胃的小米，睡前喝一碗有助於氣血迅速輸到末梢，手腳暖起來也能一覺好眠。



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