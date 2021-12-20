脫髮｜沖完涼成地頭髮？遵從4要4不要飲食原則護髮維護頭皮健康

家裡地板超多頭髮，該不會是要禿頭了？根據醫學標準，每日落髮數量50至70根屬正常現象。但仍有許多民眾深陷「三千煩惱絲」困擾。台灣營養師黃乙心表示，掉髮原因眾多，像是壓力大、睡眠不足、使用錯誤洗髮精、頻繁染燙等，都有可能造成掉髮危機。



黃乙心指出，民眾若有掉髮的困擾，不妨先檢視自身生活習慣，若有不良習慣應先改善問題。同時也可從「4要＋4不要」飲食原則中著手，保養頭髮及維護頭皮健康，避免掉髮發生。她也提醒，若有嚴重的長期掉髮問題，還是建議盡早就醫尋求協助。

「4要＋4不要」飲食原則防掉髮👇👇👇

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1. 補充蛋白質

台灣營養師黃乙心說，像是豆、魚、蛋、肉及奶類等。

2. 補充維他命C

如番石榴、甜椒、奇異果。

3. 補充鐵質、鋅質

黃乙心說，像是紅肉、蛤蠣、生蠔及內臟等，都是不錯的選擇。

4. 補充B雜

像是全麥食物、菠菜、牛奶、紅肉等。

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5. 勿吃生蛋白

黃乙心說，生蛋白含抗生物素，容易造成掉髮。

6. 勿過度節食

黃乙心說，過度節食容易造成營養不良，新陳代謝下降，進而導致掉髮。

7. 勿過度無油

黃乙心說，油類攝取過少，容易發生賀爾蒙失調，造成掉髮。

8. 勿過度攝取精緻澱粉

過度攝取精緻澱粉，易影響毛囊健康。

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