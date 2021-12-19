中風｜寒冷天氣易誘發心血管疾病　4種營養素銀髮族日常應多攝取

天氣進入秋冬，雖然近幾年的準備入冬時，天氣都還非常溫暖認至有點熱，但日夜的溫差卻很大，而越進入冬天後，不僅天氣逐漸變冷，日夜的溫差也會加劇，甚至在室內、室外的溫差也會越來越大，這時對於長輩的血管就是很大的危機，

台灣大樹藥局許利銘藥劑師表示，過往冬天都會出現不少因溫度急遽下降而導致長輩血管收縮造成心肌梗塞、中風等悲劇，除了長輩的血管老化、調節的彈性不如年輕人以外，血管中的血脂堆積也是造成悲劇主要的原因之一，因此在入冬前最好就能好好調養身體、養護血管、潔淨血脂與清除血栓，以免寒冬時的悲劇發生。



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長者要保持血管健康，日常應適量攝取以下4種營養素：（按圖了解）

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養護血管對於許多長輩來說是非常重要的事情，尤其是血脂的部份，大樹藥局許利銘藥劑師說明，若本身已經是三高的患者，當然本身的藥物一定要遵照醫囑，切勿擅自停藥，溫差過大對於三高患者是非常危險的。而在於一般的長輩該如何先養護好身體，預防心肌梗塞或預防中風呢？在飲食上或是保健品的選擇上可以食用這些營養素：

1. 魚油

魚油是目前認定對於血脂、血管都很不錯的保健品，甚至是小綠人認證有調節血脂的功效，其中在於EPA本身就有活血的效果，能幫助血管中的血脂代謝，被譽為血管清道夫，而DHA則是很好的油脂，能夠提升高密度脂蛋白（HDL-C）也就是俗稱的「好的膽固醇」，同時促進三酸甘油脂（Triglycerides，簡稱TG）的分解。

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2. 紅麴素K

紅麴在日常中，往往被用於料理內，許多知名且美味的料理像是紅糟肉、紅麴米等，均會用到紅麴，而日本學者從紅麴中發現的紅麴素K，具有抑制膽固醇合成、降低低密度膽固醇（LDL-C）的功效，也是近年來對於降血脂的保健品中很夯的一種。

3. 納豆激酶

納豆中的納豆激酶也是近年來很風行的保健品，研究中發現納豆激酶功用是對於血栓的溶解有幫助，同時可以降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）的氧化、減少三酸甘油脂，對於血壓調節也有幫助，是對於血管健康而言很不錯的營養素。

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4. 輔酶Q10

相信許多女性對於Q10都不陌生，對於增加代謝、養顏美容都是已知且出名的效果，其實Q10具有抗氧化的特性，能夠改善血管內皮功能，因此對於血壓、血脂的調節都有幫助。

大樹藥局許利銘藥劑師提醒民眾，保健品屬於身體保養的範疇，平時可讓長輩服用，幫助身體血脂、血壓的調節，達到對於心血管的調養，不過保健品並不是藥品，因此三高的患者還是應以醫生的醫囑與開立的藥物優先，同時部分保健品中可能會與藥物有交互作用，導致藥物抗凝血或是血壓調節的效果加劇，反而可能對身體造成危害，因此若本身有在服用三高藥物的民眾，若想食用上述保健品前，建議先與醫生或藥劑師討論再行服用。

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