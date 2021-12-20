退休生活｜長者感孤獨　壽命短3至5年　3大建議為人生增添積極

新冠疫情家庭團聚被迫減少，年長者在防疫規範下，面臨更大的孤獨風險。孤獨與壽命有關，董氏基金會引用美國《老年醫學會期刊》研究指出，與同齡的年長者相較，經常感到孤獨者的平均壽命，比起未感孤獨者，最多少活了5年之久。



這項由新加坡國立大學醫學院、日本大學科學家及其合作者進行的研究，總計有3449名新加坡60歲以上長者參與。結果顯示，受試者在60、70和80歲時，有時或大部分時間「感到孤獨者」的總預期、健康預期和活躍預期壽命較短，與不感到孤獨者相較，健康、自理能力受限比例更高。

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進一步分析發現，認為自己有時或大部分時間「感到孤獨」的60歲老人，比起從不感到孤獨的同齡者，平均少活3至5年；在70和80歲的老人中，感到孤獨者比沒有感到孤獨者，分別少活3至4年，以及2至3年壽命。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，「孤獨」是個人內在的感受，往往與身心症狀息息相關。身邊沒有人陪伴不一定會感到孤獨，而當渴望與他人建立親密感或友誼，但實際與預期有落差時，就可能產生孤獨感。

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面對孤獨的長輩，賴德仁說，可先了解他們感到孤獨的原因，像是生理疾病、憂鬱傾向、社會文化、經濟因素等，找到原因才能對症下藥。建議邁入中年的民眾，及早建立自己的社會支持網絡，像是參與社區鄰里活動、志工服務等，提早為老年生活做準備，也有助於預防失智。

避免因孤獨影響身心健康，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，長者可透過三個方式改善。

1.感覺有被關心：晚輩無法滿足問候的期待，可試着理解期待落空的可能原因，體諒對方並知道自己是被關心的。



2.主動營造喜歡的感覺：將期待化為行動，主動為親友、晚輩做一些利他的事情。



3.計劃性的預防孤獨：安排每天的日常生活、每周的例行計劃，與每月的目標。



新冠肺炎期間，使年長者面臨更大的孤獨風險，葉雅馨建議，親友可鼓勵長輩接觸3C產品，教導如何透過手機、平板進行視訊，以解思親之情，但若觀察到他們茶不思飯不想，已有憂鬱或失智症狀，應尋求專業醫療協助。

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