子女說想死　家長該怎麼辦？青少年抑鬱症及早治療最重要

根據調查顯示，香港兒童及青少年抑鬱症的患病率大概1%，與全球數據相若。精神科專科醫生董家懿提醒，孩子若不及早獲得適當治療，或會出現自殘或自殺行為。

跟成年人的抑鬱症一樣，兒童及青少年會出現持續兩週以上的病徵，如情緒低落、做事缺乏動力、常感身體各部位不適疼痛、思想負面、睡眠質素差，情況嚴重甚至會出現幻覺，如聽到有把聲音對他說：「你這麼沒用，不如死了算吧！」。此外，患者會經常早退、請病假、逃學，學業成績明顯退步，對別人的批評十分敏感，甚至因而萌生自殺念頭。



家長抗拒精神科藥物 令孩子病情惡化

琳琳（假名）是一名完美主義者，小學及初中成績一向名列前茅，但升高中後發現跟不上課程，壓力爆煲，更因抑鬱症輾轉進了幾次醫院。每次在生活或學業上遇到壓力，她整個人就崩潰了。

董醫生說：「她自我要求很高，又常常為自己定下不切實際的目標。入院前，曾看過多位私家醫生，但未有乖乖依從指示服藥，令病情不受控。加上其父母最初並不接受孩子患了精神病，寧願她不服藥，以為會自行康復。其實醫生處方藥物，已反映病情嚴重，病情越嚴重，會越難治理。積極接受專業治療，才能令孩子早日康復，重過正常生活。」

精神科專科醫生董家懿表示，兒童及青少年抑鬱症的成因受遺傳基因、個性及環境因素等影響。

董醫生補充，醫生會參考國際指引如ICD-10或DSM-5列明的症狀，以及患者、父母、患者老師及學校社工提供的資料作臨床診斷。如患者的抑鬱症屬於輕度，會建議先從改善生活模式著手，並學習管理壓力。醫生會持續觀察患者情況，如一直惡化，便需處方藥物治療。

血清素不會上癮 可安心長期服用

「如屬中度至嚴重，是非服藥不可的。第一線藥物是血清素，有助平衡腦部分泌物。血清素本是人體內的一種神經傳遞物質，在穩定情緒方面扮演重要角色，可長期服用，並不會上癮。血清素有很多種，有些帶睡意，會處方給睡得不好的病人。大部分人服用血清素後都不會出現副作用。即使有，也只是初期的輕微不適，如頭痛、感到飽滯，當適應藥物後，副作用便會減退和消失。」

除血清素外，醫生或會根據患者情況處方其他抗精神病藥物。有家長見子女服藥數天，沒大起色，就向醫生投訴藥物不見效。董醫生提醒，治療抑鬱症需要有耐性，因為通常要服用三至四星期，甚至更長時間，才發揮作用。除藥物治療外，患者需同時接受心理輔導或認知行為治療，去糾正思想上的謬誤，如誇大事情嚴重性或非理性的思維模式。

了解抑鬱症症狀 多鼓勵少言語傷害

董醫生最後溫馨提示，如子女患抑鬱症，家長應正面面對，不要責備孩子懦弱，也切忌以其病情或症狀去攻擊對方，例如說：「你真是佗衰家，有抑鬱症。」也不要罵他們懶，因為做事沒動力，其實也是抑鬱症的症狀，這些負面評語會令孩子更難受無助。治療過程中，宜向專業人士深入了解病症，多聆聽孩子心聲，並跟學校配合如何協助孩子過渡及舒緩壓力，可大大減低將來復發的機會。

資料由客戶提供