乾燥敏感肌｜冬日護膚小貼士 三招免洗澡愈洗愈痕 潤膚油加強保濕

每逢秋冬來臨，氣溫逐漸下跌，每天最期待的就是回家洗一個熱水澡，既可以洗去一天的辛勞，又可以令自己身體傳來陣陣香氣。可是沐浴過後皮膚就出現泛紅、痕癢的情況，甚至有龜裂脫皮的問題。歸根究底除了水溫過熱之外，還可能是每日使用的沐浴露中含有化學成分，因此令身體愈洗愈痕。可能你會疑惑，明明歐洲天氣更加乾燥，加上他們日夜開暖氣，但卻不會有上述問題？想在冬日保持身體白滑滋潤，掌握以下三個小貼士便可以洗得安心。



使用過熱的水洗澡 令皮膚缺水缺油

冬天天氣寒冷，洗澡時自然會把水溫愈調愈熱。但水溫過熱或沐浴時間太長，會刺激皮膚，同時沖走皮膚的油分。缺油缺水，皮膚會越來越乾燥，甚至是癢痕脫皮，特別是患有濕疹的人士，肌膚本身已缺少天然油脂，屏障功能較弱，如以溫度過高的熱水沐浴，皮膚情況會更差。

《生命時報》更曾請來權威專家研究，男士和女士的洗澡水用溫度，研究指出男士怕熱而女士就相反。因此女士要比男士更常洗熱水澡，但水溫也不可過熱，用稍高於體溫的39℃就最好。專家更建議男士要減少用高溫洗澡，以避免破壞精子的生長環境。

水溫過熱或沐浴時間太長，會刺激皮膚，同時沖走皮膚的油分，皮膚會越來越乾燥。（圖片：Shutterstock）

沐浴露非多泡代表好 成分天然減敏感機會

坊間沐浴露的選擇繁多，價格亦有平有貴；想減低出現皮膚痕癢、出紅疹的機會，大家購買前不妨先看看當中成分，應盡量避免選用含化學或刺激性成份的沐浴露，濕疹肌、嬰幼兒等嬌嫩肌膚若碰到任何刺激的成分，皆有可能誘發過敏、皮膚炎，因此沐浴露應儘量選用成分天然、不含酒精、Paraben防腐劑，在洗走身上多餘油脂的同時，保留適當的油分更防止乾燥。

另外，很多人都誤以為洗澡時泡沫愈多愈好，但事實上泡泡多的原因是因為含有石化類界面活性劑（SLS/SLES），雖然現時尚未證實SLS/SLES是否致癌，但殘留在皮膚上長遠還是會造成影響，以防萬一能夠還是使用純天然草本的沐浴露較好。由歐洲製造及進口的Fergio Bellaro沐浴露成份天然，成分中高達95%都是純植物提煉的天然原料，性質溫和，適合所有膚質使用。產品不含SLS/SLES、Paraben防腐劑、矽及石蠟油，更有多種味道及功效可供選擇，可以因應家庭成員的喜好及需要選擇。

坊間沐浴露的選擇繁多，大家購買前不妨先看看當中成分，減低出現皮膚痕癢、出紅疹的機會。（圖片：Shutterstock）

擦乾後立即塗上潤膚產品 鎖緊水份

不少人以為洗澡過後，身體肌膚已夠濕潤，無需保濕；甚至認為剛洗去油分，怎麼可能要補充油分，其實這些觀念會加速皮膚水分流失。正確的做法是把握清潔後的「黃金五分鐘」，當皮膚水份指數最高時，塗上適合的潤膚產品，有助保濕。如果肌膚特別乾燥的人士，因皮脂腺功能不足，肌膚容易出現泛紅，最好用潤膚油的產品把皮膚密封，降低水分流失的機會。做足保濕工作，好好鎖住水分，乾燥肌問題自然輕鬆解決。

同樣原裝由歐洲進口的Fergio Bellaro清爽油系列，氣味豐富，成份天然，適合每天使用。天然玫瑰香薰清爽油含豐富原花青素（OPC）可深層滋潤肌膚底層，維他命E能淡化皮膚因缺氧而造成的暗啞膚色，回復肌膚彈性，締造健康亮麗的剔透光澤。每次沐浴後取適量輕抹於全身，淡淡芳香令人身心放鬆，如絲柔滑的油分為全身肌膚打造屬於你的迷人香氣。

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成分天然的Fergio Bellaro沐浴及潤膚產品，性質溫和，而且選擇眾多，玫瑰、西柚、香茅、葡萄柚、生薑、薰衣草以及乳木果等等，香氣怡人，不論自用還是送禮，總可選到合心意的產品。

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