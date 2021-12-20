【聖誕送禮】分享假期肌膚保養秘訣　贏「01積分」及急救面膜

聖誕節已進入倒數階段，派對聚餐一個接一個；除了露出性感長腿、小蠻腰，各位女士當然要保養好肌膚，以最完美的狀態示人。醫師Easy特意為大家準備了護膚小教室，由即日起至27日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答數條有關聖誕護膚的問題，首1000位參加者可獲得1000分「01積分」。留言分享假期保養肌膚的秘訣，獲選中的100位參加者，可獲Laplanete NEPTUNE EC025急救面膜及SOLEIL AO 高效防曬霜試用裝。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【聖誕護膚小教室】橫幅，即可進入遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首1000位參加者可獲得1000分「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



４. 留言分享聖誕假期保養肌膚的秘訣，獲選中參加者可獲 Laplanete NEPTUNE EC025急救面膜及SOLEIL AO 高效防曬霜試用裝，名額100個。

「NEPTUNE EC025急救面膜」採用德國洋甘菊天然配方，具消炎抑菌、深層鎖水的功效，有效補充肌膚水分及修復受損肌膚，亦可降低皮膚炎症，减少粉刺和暗瘡。經三種不同膚質（油性、乾性及敏感肌）測試，使用過後水份可即時提升48%以上，尤其適合冬季使用。

冬季皮膚容易敏感；再加上紫外線的照射，有機會加劇肌膚的問題，故平日必須使用防曬產品作保護之用。「SOLEIL AO 高效防曬霜」採用植物性低敏防曬配方，內含α-熊果素及玻尿酸等成分，有效為肌膚建立自然屏障之餘，更能達至保濕、抗炎的效果。

更多獎賞活動請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！