玩認真考心事｜甲狀腺會影響心臟功能？醫生教你認識甲狀腺

大家都知道「大頸泡」是甲狀腺疾病，但知道甲狀腺與心臟病有莫大關係嗎？盧覓雪與心臟科專科譚劍明醫生邊玩「人體猜猜畫畫」遊戲，邊教大家認識心臟病與甲狀腺疾病的關係。



精於用手術刀的醫生一旦改用筆畫畫，又是否一樣精準？譚劍明醫生與盧覓雪玩「人體猜猜畫畫」，全程由醫生畫人體結構及器官，盧覓雪負責猜出圖中的名稱。胃部及心臟這些簡單易明的圖案完全考不到盧覓雪，譚劍明醫生甫停筆，她就極速搶答，唯獨貌似「蝴蝶」形狀的器官就考起她！原來「蝴蝶」形狀的器官是位於頸部附近的甲狀腺。

譚劍明醫生所畫的「蝴蝶」形狀器官考起盧覓雪。

甲狀腺控制心臟活動功能

位於頸部附近的甲狀腺竟然會影響心臟健康？譚劍明醫生說明甲狀腺的功能是控制心臟活動：「甲狀腺是分泌甲狀腺賀爾蒙的器官，可以控制心臟活動的功能，例如調節心臟的收縮功能及心跳的快慢。」

病徵差異：甲亢 VS 甲減

譚劍明醫生指出如果甲狀腺的賀爾蒙分泌異常，就會影響心臟功能，一般劃分為兩大類症狀，病徵各有差異，大家應小心注意。「甲亢是指甲狀腺賀爾蒙分泌過多，而甲減即是甲狀腺賀爾蒙分泌過少，兩者與心臟病有莫大關係，亦會出現不同的病徵。甲亢較常出現在女士身上，俗稱大頸泡，成因多數是自身免疫力出現問題，導致甲狀腺分泌過多賀爾蒙，病徵包括心跳過快、體重突然暴減、脾氣暴躁及怕熱、易出汗等。甲減的病徵包括容易感到疲累乏力、浮腫、心跳緩慢，嚴重更會出現心力衰竭的情況。」

3種治療方法

當發現甲狀腺出現問題，判斷屬「甲亢」或「甲減」後，譚劍明醫生表示一般會先採用藥物治療：「最早期的甲狀腺病症是採用藥物治療，如果經過一段時間的藥物治療後，效果仍未如理想，或患者不斷復發，會考慮採用放射性碘治療。原理是透過飲用放射性碘，從而殺死甲狀腺細胞，停止分泌賀爾蒙。最後一步是進行甲狀腺切除手術，考慮切除整個甲狀腺或半個甲狀腺。當切除甲狀腺後，如果甲狀腺賀爾蒙分泌過低甚至停止分泌，患者日後需要長期服食甲狀腺賀爾蒙，以補充身體所需。」

譚劍明醫生詳細說明治療甲狀腺的3種方法。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。