銀髮性生活｜勃起困難不僅影響性生活　或更揭示健康陷這些危機

隨着年齡增加，人體機能不斷損耗與老化，直接影響男士性功能下降，輕則導致陽痿早洩，嚴重者恐引發心血管危機。55歲莊先生，這半年和老婆親熱越來越力不從心，不是突然不舉就是途中軟下來，搞得他必須在老婆發現前，找個理由中途叫停，免得面子掛不住。



台灣男性學醫學會理事長陳煜表示，勃起功能障礙（erectile dysfunction, ED）主要是陰莖動脈血管阻塞所致，常被視為心血管疾病警訊。由於陰莖血管較細小，當它阻塞50％，就會出現勃起問題，此時冠狀動脈，恐怕已有30％阻塞。台灣40歲以上男性，每2人就有1人，是三高疾病之後「第四項危險文明病」。

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ED嚴重恐有生命危機？三高患者是高危險群？

陳煜解釋，勃起功能障礙多與血管功能異常有關，患有肥胖、三高等代謝性症候群男性，會較早出現不舉或性行為時陰莖半軟不硬等勃起功能障礙；其中糖尿病患者，性功能障礙風險提高4.1倍；有周邊血管疾病問題者，性功能障礙風險提高2.6 倍；憂鬱症患者性功能障礙風險亦提高1.8倍。

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台灣男性學醫學會常務理事蔡維恭說明，門診中，勃起功能障礙（ED）患者多數患有高血壓、高血糖、高血脂等慢性疾病，有些則是體型肥胖，除了性慾變低、閨房表現不佳，半途而廢者大有人在；另一個特別引起醫學界關注焦點，是年輕患者有增加趨勢，近來門診中更看到20多歲男性前來求診，而且年輕患者就醫時通常已達中度、重度，近五成更有嚴重ED。

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50歲以上ED患者無病識感 治療中斷率逾八成

台灣勃起功能障礙盛行率隨着年齡提升，50歲以上的ED患者，自我感覺太過良好，多數不自覺已有輕到中度的ED問題。一般而言，若要檢測自己是否有勃起功能障礙，除了到醫院進行檢查以外，也可以陰莖硬度來區分，從重度到輕度可分為4級：

第一級：蒟蒻，陰莖無法進入陰道、無法行房。

第二級：剝皮香蕉，陰莖進入陰道有難度、行房也有困難。

第三級：帶皮香蕉，陰莖可進入陰道、順利完成行房。

第四級：小黃瓜，最佳勃起硬度，陰莖可以順利進入陰道，完成行房。



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臨床治療上，陽痿患者多採取藥物治療，不過，患者中斷治療情況極高，治療半年後，八成患者都會放棄治療，其中藥效不如預期就是關鍵，或者常因藥物的副作用（臉潮紅、頭痛）等因素，擔心嚴重影響身體，不敢再服用藥物。

蔡維恭針對調查結果強調，傳統壯陽藥物會出現頭痛、消化不良、臉潮紅、肌肉疼痛等副作用，藥物的副作用對生命是沒有嚴重危害的，甚至還會出現視覺異常（藍視症），你可想像看出去的世界成了電影「納美人」場景，蔡維恭進一步表示，「壯陽藥物最重要的就是快、狠、準」，該發生作用時間不作用就等於沒用。持續時間不夠長，還不如不開始。

面對這些壯陽用藥的困境，幽谷終於露出曙光，醫學界有了更優化的選擇。全新一代口服治療藥物具有「開Ｇ快、低副作用」的特性，能夠滿足更多患者需求。勃起功能障礙患者最需要的是可以快速起效的藥物，並且希望可以同時確保勃起的品質（低副作用）。新一代藥物，開機時間只要 15 分鐘，半衰期長達5小時，完全符合開G快、藥效剛剛好的要求，且作用專一性高，對於服用三高用藥的市民，產生藥物交互作用的風險、副作用也較低。

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