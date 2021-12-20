洗澡｜早晚沖涼功效各不同 每次宜沖15分鐘選購沐浴露貼士知多啲

天氣轉冷，最舒服莫過於在家沖個熱水涼，那怕在浴室花費逾半小時沖涼似乎也十分平常。不過，沖涼原來並非沖得愈久就愈好，萬一沖得太久更恐會令皮膚流失水份而失去光澤，到底沖涼應該沖多久才合適？甚麼時間沖涼才對身體真正有益？

不少人都會借沖涼的時間去放鬆心情。（Shutterstock）

每日沖涼次數愈多愈好？

由哈佛大學醫學院設立的哈佛健康出版部（Harvard Health Publishing）高級編輯、醫學博士Robert H. Shmerling撰文指，正常健康的皮膚表面上會有一層油脂，各種益菌及微生物也會處於平衡狀態，但即使只是每日沖涼一次已有可能破壞這平衡，令皮膚變乾、受刺激，也導致細菌及可能的致敏原容易穿過皮膚屏障，引起感染、過敏反應等問題。

美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）網站也引述皮膚學家Shilpi Khetarpal指，考慮到我們每日會接觸外界的致敏原、細菌及病毒，每日沖一次涼會較適合，至於有些人早上、運動後、晚上都分別要沖涼，已屬於過多，恐會傷害皮膚。

▼正確沖涼貼士知多啲（按圖👇👇👇）:

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早晚沖涼功效各不同

在沖涼的時間方面，相信主要可以分為會在早及晚沖涼的兩類人，那究竟哪一類人才是更健康？根據專家所說，其實兩者各有好處！

早上：減少皮膚炎症



網站Independent的報道引述耶魯醫學院皮膚學助理教授Mona Gohara指，早上沖涼有助控制身體的皮質醇（cortisol，又稱壓力荷爾蒙）水平，減少皮膚出現炎症的機會；另外，網站Business Insider也引述過敏學家及內科醫生Tania Elliott提出，早上沖涼（偏冷水）可刺激血液循環，有提神作用，也令身體更快從休息狀態醒來。

晚上：幫助睡眠



至於晚上沖涼的好處，Elliott就指主要是避免把外界的有害物質帶到床上引發敏感；而The New York Times網站則引述臨床心理學家兼睡眠問題專家Janet K. Kennedy指，由於生理時鐘會令人體體溫在睡眠時間接近時自然下降，這段時間人為地透過沖涼提升體溫，可令身體加大降溫力度，有助入睡，因此建議可在睡前約90分鐘左右沖涼。

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空腹沖涼隨時頭暈

儘管早晚沖涼各有好處，不過以下兩個情況就應避免沖涼，以免身體不適：

1. 吃飽後



根據泰國Ekachai Hospital的資料，由於進食後身體需要集中供血到胃部以促進消化，而沖涼卻會影響血液流動，導致消化受阻，建議吃飽後起碼要等30至45分鐘才沖涼。

2. 空腹時



人的血糖在空腹狀態會偏低，而沖涼時（特別熱水）皮膚血管會擴張，令血液循環加快，使人體消耗更多能量、需要更多葡萄糖，因此有機會導致血糖過低，出現頭暈等不適，故糖尿病患者、老人、血壓偏低的人士等族群亦需留神。

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沖涼水溫宜保持攝氏37度

不少人認為沖涼是全日最放鬆的時間，不小心一沖就沖足半小時；也有人因為日程繁忙，沖涼只是用水沖一沖身體，但原來沖涼並非沖得愈久就對身體愈好。網站healthline的報道引述皮膚科醫生Edidiong Kaminska建議，最理想的沖涼時間應為5至10分鐘，更直指沖涼會花15分鐘以上就應考慮改變習慣。

Kaminska指，長時間沖涼（特別是熱水）會令皮膚身上的天然油脂被沖走，導致毛孔擴張，會反過來流失水分，令皮膚失去光澤；而沖涼時間太短，也不止是洗不掉外來污染物，更可能會影響皮膚菌叢的平衡，因為即使是無害甚至有益的菌叢過分生長，都會增加皮膚受感染的機會！此外，長時間沖熱水涼亦會將血液循環帶到皮膚表面，容易引起炎症效應，甚至恐導致生皮疹，而沖涼的水溫亦應宜以攝氏37度最為合適，水溫應避免太熱。

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沐浴用品要慎選

沖涼要用沐浴露擦乾淨身體對不少人來說是「基本」，部分人甚至會選擇用號稱有抗菌功效的沐浴露以提高清潔效果，但原來選錯沐浴露，對皮膚來說卻可能比完全不用更差！

忌含香料成份



克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）網站引述皮膚學家Shilpi Khetarpal指出，應避免使用香味太強的沐浴露或番梘，因為當中的香料會把皮膚水分拉走，令皮膚更易受刺激。

宜選偏酸性沐浴露



網站healthline的報道指，皮膚正常酸鹼值大約在5.5（7以下屬酸性，以上屬鹼性），即偏酸，但市面上不少沐浴產品卻是偏鹼，會令皮膚為拉低酸鹼值而產生更多皮脂，令皮膚變得更油，因此建議選用與皮膚酸鹼值接近，即弱酸性的沐浴產品，並最好以沐浴露取代肥皂，因為後者一般性質偏鹼。

宜選敏感性皮膚專用沐浴露



沐浴產品上的成分看不明白？相信這是大部分人選不好沐浴產品的主因，Khetarpal就建議，可選擇標示讓敏感性皮膚專用的沐浴產品，因為這類產品一般性質溫和、成分相對天然，清潔力其實也足夠。

資料來源：healthline、The New York Times、Independent、Business Insider、Cleveland Clinic、Harvard Health Publishing、Ekachai Hospital、FDA

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