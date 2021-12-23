朱古力｜日日食唔肥仲有助增強免疫力? 專家教你點食防止皮膚老化

朱古力一直以來都是受人喜受的零食，如今聖誕節將至，相信大家都有機會食到朱古力。節目《林修の今でしょ！講座》就以朱古力作為主角，講解就連日本長壽長者田中加子都愛吃的朱古力，怎樣使人身體健康，可以增強免疫力之餘還可以強化記憶力。



日本長壽長者田中加子都最愛吃的朱古力，更是每日都食。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

不單止田中加子，節目組更詢問了100名健康人士，發現他們平時最常食的零食排行榜中，朱古力排第2名，可見朱古力對健康確實有一定的幫助。

第1名：仙貝

第2名：朱古力

第3名：饅頭



雖然朱古力令人感覺只是零食，又似乎會跟蛀牙、肥胖等東西牽上關係，但只要懂得選擇，也可以開心享用朱古力同時，又對身體。節目提到，朱古力其實是對很有益的發酵食品，遠在大約3000年前的馬雅文明，朱古力就會被當作恢復疲勞的藥物來使用。

朱古力好處

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1. 提升抵抗力



朱古力的可可豆含有的可可多酚能提升肝功能，繼而增強抵抗力，有效預防感冒、流感等疾病。

身體的免疫力會隨着年紀增加而下降，有部分是由於基本新陳代謝變低。然而可可多酚是強力的抗氧化物質，可抑制活性氧或壞膽固醇的積聚，防止肝臟細胞老化，提升肝臟機能。肝功能好的話，身體的基本新陳代謝效率亦能得以提升，血液循環變好，就能增強免疫力。

▼4個強化身體免疫力穴道（按圖了解👇👇👇）

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而要更好地攝取朱古力的可可多酚，就要選取可可含更高比率的朱古力，比如是70%或以上。和其他含植物性食物的多酚相比，高可可比率的朱古力所含的多酚量是多很多的，跟紅酒相比，高可可朱古力的多酚含量就是紅酒的5倍。

以對身體健康為目標，每日進食約半塊高可可朱古力（約25克）就足夠了。為了證明每日進食半塊朱古力是不會對體重造成影響，專家引用早前的一項實驗結果，顯示即使是4星期間每日都食半塊高可可含量的朱古力，體重和BMI都沒有任何變動。

▼同場加映：黑朱古力糖分排名：（按圖了解👇👇👇）

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2. 強化記憶力



可可多酚除了有效增強抵抗力以外，也能增加腦部的腦源性神經營養因子（BDNF），從而提升記憶力。愛吃朱古力的田中加子都一樣記憶力很好，除了能夠做到加減乘除的數學問題，也能記起一百多年前，小時候的記憶。

大腦掌管着記憶的部分名為「海馬體」，它會將記憶保管在大腦皮質，而BDNF就負責支援海馬體的工作。然而，BDNF是會隨着年齡增長而減少，所以年紀大的時候會變得健忘。可是，有研究發現連續4星期進食高可可朱古力能夠提升血清中的BDNF濃度，防止記憶力隨年齡增長而衰退。

▼除了食朱古力外，食含豐富維他命D、E、B12的食物都有助增強記憶力：（按圖了解👇👇👇）

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除外，專家引用美國大學的研究結果，指在1星期內每日進食70%的朱古力，對認知機能、記憶力、集中力等都有好的幫助。但是，可可多酚的代謝速度非常快，所以專家建議一日分開5次左右食更能維持可可多酚的功用。

3. 美肌



部分人或者會擔心食朱古力會令皮膚長痘痘，但專家指出，在科學上沒有證據顯示食朱古力會導致生暗瘡，反而是可可多酚能夠防止皮膚老化，有助美肌。

杏仁朱古力是個不錯的護膚食品，除了朱古力含可可多酚和膳食纖維外，杏仁的維他命E一樣有助美肌。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

一般來說，皮膚經過紫外線的照射會積聚活性氧，而正如以上提及過，可可多酚其實是很強的抗氧化物質，他能夠防止皮膚氧化，預防皺紋、色斑形成。

此外，專家指出朱古力有別其外表，它其實都含有豐富的膳食纖維，與眾所周知的高纖食物：薩摩芋（甜蕃薯）和牛蒡作比較，雖然是比不上牛蒡，但朱古力的膳食纖維可是比薩摩芋還要多。

▼除了有以上的好處，冬天飲熱朱古力比飲薑茶還能暖身：（立即按圖看更多👇👇👇）

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（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）