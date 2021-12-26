腸胃健康｜沒有每天排便就是便秘？3要點自我檢查多喝水補充油脂

便秘是一種難以說明的症狀，因為便秘並不是天天都有，有時候大便很順暢，但隔天卻又大得很痛苦。



其實便秘不只是上廁所的時候順不順暢而已，糞便的型態也是判斷便秘的標準之一，不過一般人可能會因為常常便秘，已經把「不正常當成正常」。那怎樣的狀態算是便秘呢？以下就來教你簡單判別。

怎麼樣才算便秘的症狀？（按圖了解👇👇👇）

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要看自己到底是不是便秘，不外乎「便便的頻率」、「每次便便的時間」，還有「便便的型態」。

一、頻率：1天3次～3天1次都是正常範圍，主要是「固定時間排便」，而且要配合便便的型態來看。

二、時間：3~5分鐘都是正常範圍，超過5分鐘就代表排便不順暢。

三、型態：不需要用力、糞便的形狀像香蕉、粗細跟軟硬都適中才是正常。需要用力，或是糞便一粒粒、糞便太硬，都算是有點便秘的狀況；而不需要用力、糞便不成形或是水狀、太軟，都算是拉肚子的狀況。

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便秘怎麼辦？多喝水有用嗎？

常見的便秘原因是糞便太硬、腸道蠕動變慢，可以透過多喝水、多吃高纖維的食物（如蔬菜、五穀雜糧）來幫助排便。

多補充高纖食品：例如蔬菜、五穀雜糧，尤其是不會被消化吸收的膳食纖維。

多喝水：最好每天喝到1500cc以上。

補充油脂：潤滑腸道，讓糞便比較好推出體外。

補充蛋白質：讓糞便比較有黏性，不會散開。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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