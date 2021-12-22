聖誕｜盤點最受寵物喜愛聖誕禮物　網店門市都買到　貓狗都啱用！

在忙著挑選聖誕禮物給親朋好友的同時，都不可以忽略家中的主子們。雖然主子們對於節日毫無概念，但其實單是牠們收到禮物之後，興奮到搖頭擺尾轉圈圈的反應，就可以知道牠們其實都好喜歡普天同慶的聖誕節！就算奴才忙著工作，現時很多商店都有推出網購服務，只需幾個按鈕就可以選購心水禮物。趁住聖誕佳節，不妨化身毛孩的專屬聖誕老人，為牠們送上驚喜！以下三類最受主子歡迎的禮物，總有一款最適合你家主子！



不少「貓奴」和「狗奴」都會費盡心思，為主子尋覓最好的寵物用品。（圖片：tvbs, zhihu）

第一類：外出用品



隨著氣候變化，香港不再只是夏天多雨，就連十二月也掛起風球。平日帶狗狗散步時，遇上雨天的確會十分狼狽，但市面上實用又性價比高的寵物雨衣實在選擇無幾。有見此及，FURRIES 推出由超強防水質料製成的「FURRIES 超強防水寵物雨衣」，而且具備多個細節位設計，專為香港的狗狗主人而設。雨衣的口袋設計除了可放置零食、拾便袋等小物之外，更可以反轉摺疊，方便收納和攜帶。雨衣設計可隱藏狗帶洞，防止雨水滲透，而內裡為防粘毛網布設計，狗狗穿著舒適之餘，使方便主人清洗。「FURRIES 超強防水寵物雨衣」有五款尺碼，適合任何體型的貓狗。

香港多雨水，平日帶狗狗散步時，遇上雨天十分狼狽。（圖片：petble care, Pricerite實惠）

🔻FURRIES 超強防水寵物雨衣🔻

+ 1

第二類：寵物家品



香港人慣於善用每吋空間，近年的家居裝修設計普遍向高空發展，但這種設計對主子，特別是年紀較大或是腰腿不好的品種主子而言可能造成不便，為牠們添合的家品顯得猶其重要。「FURRIES 寵物用3層樓梯級」是有小型寵物的家庭首選，寵物樓梯可方便貓貓和狗狗往返梳化或主人的大床，更重要是避免寵物因跳躍而對關節或脊椎造成負擔或損傷。皮套採用優質 PU 皮革，防水同時在一般日常使用下，不易被寵物指甲刮穿；皮套可拆下，方便清洗打理。

🔻FURRIES 寵物用3層樓梯級🔻

第三類：廁所用品



相信「鏟屎官」都深明選用貓砂絕不能馬虎，否則主子未必喜歡之餘，亦會令家中存有異味，更會為鏟屎過程帶來極大不便。「FURRIES 豆腐貓砂」能強力消臭，同時抗菌，放在家中任何位置都不怕產生異味。而且具備無粉塵設計、特強凝結力和吸水力；物料遇水後會溶解，可以直接沖入廁所，絕對是鏟屎官夢寐以求的貓砂之選。有原味和爽身粉兩款選擇，物料由100%天然原料製作、無香料，可以安心讓貓貓使用。

有經驗的「鏟屎官」都深明，選用貓砂絕不能馬虎。「FURRIES 豆腐貓砂」絕對是鏟屎官夢寐以求的貓砂之選。（圖片：pettonehk, Pricerite實惠）

🔻FURRIES 豆腐貓砂🔻

上班族工作忙碌，無法時常帶狗狗到戶外尿尿，這時候便可使用尿墊，方便訓練狗狗養成在家中定點位置去廁所的習慣。想要成功讓狗狗養成良好習慣，不再在家中隨處尿尿，一塊精心設計的尿墊便是關鍵。「FURRIES 尿墊」具備特強 5 層保護，能瞬間吸收並鎖住水份，全方位設計能確保 100% 防滲漏，瞬間乾爽的同時能控制氣味，保持空氣清新，是一眾有狗狗的上班族之選。

想要成功讓狗狗養成良好習慣，不再在家中隨處尿尿，一塊精心設計的尿墊便是關鍵。「FURRIES 尿墊」絕對是一眾有狗狗的上班族之選。（圖片：pet100pa）

🔻FURRIES 尿墊🔻

近千款寵物產品 網店和手機 APP 推出購物優惠

除了以上提及的禮物，奴才們還可以到Pricerite實惠的網店和手機 APP，選購近千款寵物產品，包括食品、日用品及大型傢俬，全方位照顧主子所需。其中 FURRIES更是Pricerite Pet引入的獨家品牌，各款產品優質而實用，能同時提高主子和奴才的生活品質。由12月24號至1月1號，不論網店還是手機 APP，購買所有寵物產品更會有88折優惠！

臨近聖誕，Pricerite Pet 更推出「人寵聖誕慈善禮盒」，扣除成本後的收益將全數撥捐「保護動物慈善協會（LAP，Lifelong Animal Protection Charity）」，全力支持領養不棄養，讓一眾主人在這個普天同慶的節日下，與自家的毛孩歡騰慶祝之外，也可以一同為街上的「浪浪」送上一點心意。如果朋友家中有寵物，這款「人寵聖誕慈善禮盒」絕對是送禮首選。

「人寵聖誕慈善禮盒」有兩款，分別適合貓貓和狗狗，禮盒中包含多款適合寵物和主人的用品，數量有限。

「貓貓聖誕慈善禮盒」包括貓砂、貓罐頭、寵物領巾；陶瓷杯墊及超立體口罩，不論主子或奴才都可享受聖誕喜慶氣氛。（圖片：Pricerite實惠）

「狗狗聖誕慈善禮盒」包含寵物小食、泡沫清潔液及寵物尿墊；另外更包括可口可樂、卡樂B薯片及「家有惡犬」遊戲的派對用品。（圖片：Pricerite實惠）

其實主子們最需要及最想要的聖誕禮物，絕對就係「你」！各位奴才送禮給主子的同時，記得多花時間陪伴牠們渡過每分每秒！