胃病｜食太飽容易胸悶胃脹氣？3招避免胃心症候群少捱夜睡足8小時

吃飽喝足總給人幸福的感受，但有時大吃大喝後胸口會感到悶悶的，甚至心臟有些不舒服，令人膽戰心驚。大多人會抱持「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的概念，多半認為是心臟出了問題，但其實腸胃產生的消化功能障礙有時也多半會影響到心肺，產生「胃心症候群」。



胃心症候群是什麼

胃部疾病會影響到心臟功能，患者常常感覺心悸，胸悶，去心臟內科檢查卻是常常檢查不出來，這其實問題的根源在於腸胃。患者常常伴隨腹部飽脹、打嗝困難造成的胃脹氣，往上壓迫到心臟，造成心臟不適。但由於心臟症狀比較明顯，很少有人會在看醫生時主動提起其他徵兆，導致誤診率非常高。

3招避免胃心症候群（點擊圖片查看👇👇👇）

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第1招：餐餐八分飽

經常吃太飽其實對心臟的衝擊很大，吃飽後出現心悸、胸悶、心臟不服的感覺，是因為胃部的消化功能不好，飲食後胃脹氣，將橫膈往上頂，限縮了肺部呼吸擴張的空間，從而導致胸悶、心悸等不適症狀，所以產氣的食物如豆類、椰菜、洋蔥、椰菜花、甘藍菜、青椒、茄子、薯仔、番薯、芋頭、粟米、香蕉、麵包、柑橘類水果、柚子、甜點都要適量。

第2招：熬夜盡量少

為改善心肺循環，防止胃心症候群發作，必須充分睡眠，才能消除身體的疲勞，睡眠不僅能讓身心休息，也可讓腸胃消化機能穩定。一般來說，每天需要7～8小時的睡眠。然而有時候現實情況不允許我們有7～8小時的睡眠，而且每個人需要的睡眠時間也不同，因此更重要的是維持睡眠的品質與效率。

第3招：口味剛剛好

許多人心悸胸悶腹脹，是因為調味過度或是烤辣炸等刺激性食物攝取過多所致，減鹽是不可或缺的手段。巧妙減鹽，避免重口味的飲食，不僅料理的調味要淡一些，醃製食品、滷菜、火腿等鹽分較多的加工食品也要適量，只要習慣，就能享受食材原本的味道。

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