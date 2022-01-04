養生穴位｜心情差易身體不適？按摩4穴道有助安定心神紓壓降火氣

今天的心情好嗎？是否有心情低落的時候呢？生活並不容易，它不一定總會安穩地進行，我們無法選擇發生在自己身上的事，只是當低落情緒來的時候，大家會用什麼方式來讓自己開心一些呢？



有句話說養身先養心，這是因為情緒影響的不只是心理還有身體健康。當累積了太多的負面情緒、壓力時，全身上下都會受到影響。會讓人體的交感、副交感神經失調，內分泌變得混亂，漸漸產生各種身體上的不舒服，像是頭痛、胸悶、莫名全身痠痛。

若心情很糟糕，卻不知道該怎麼抒發時，也可以按摩手腳上的四個穴道，幫助紓解壓力、安定心神，還可以促進身體血液循環哦！

4穴道安定心神、養好心情（點擊圖片查看👇👇👇）

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一、內關穴：手腕橫紋中點，往上三橫指寬處。

二、合谷穴：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。

三、太衝穴：足背的第一、第二蹠骨間凹陷，往上一橫指寬處。

四、足臨泣穴：足背外側，第4、5蹠骨結合部位的前方凹陷處。

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穴道按摩方法

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。

按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

點按：用手指，來點按穴位。



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壓力大對人體造成的影響

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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