冬至｜湯丸熱量排行邊款最肥？營養師教1款材料自製低糖低卡湯丸

冬至又來到，必備環節當然是吃碗熱湯丸，外皮煙韌內裏又有流心餡，非常吸引。不過有營養師指湯丸也屬熱量高的食物，如果加上糖水配搭，即變成不容小看的致肥陷阱。如果患糖尿人士又應該吃甚麼湯丸？最高熱量湯丸又是何款？



台灣營養師高敏敏表示，湯圓熱量高，4顆包餡甜湯丸、5顆包餡鹹湯丸、或是20顆無餡小湯丸已相當於一碗飯的熱量280卡路里。

▼湯丸熱量排行（👇👇👇）

1. 無餡小湯丸 6 卡路里

2. 抹茶湯丸 71 卡路里

3. 鮮肉湯丸 60 卡路里

4. 芝麻湯丸 71 卡路里

5. 奶茶湯丸 74 卡路里

6. 花生湯丸 75卡路里



高敏敏指出，熱量最高的是「花生」味，一顆約75卡路里，而這些包餡甜湯丸因內餡含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，別再額外添加糖或配料，因為吃4顆就等於一碗白飯的熱量。

另外，包餡鹹湯丸內餡含免治肉、油脂，加上已調味，5顆鹹湯丸等於一碗白飯的熱量。如果加湯，其配料可以不用熱油爆香，改成健康的蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等，減少油脂攝取，也能增加飽足感。

至於無餡小湯丸一顆熱量約6卡路里，雖然卡路里不高但容易攝取過量，因此建議避開配上甜糖水，改用天然的桂圓、枸杞、薑汁提味，保留食物風味且減少攝取熱量，如果想鹹食也可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

想食湯丸要食少半碗飯？

高敏敏續指，如果要吃湯丸時把握「主食代換原則」，吃2顆包餡甜湯丸或20顆無餡小湯丸，應少吃半碗飯，或直接以湯丸代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。

湯丸因為其主成分糯米中，含有較多的支鏈澱粉，與消化酵素作用面積多，因而消化速度較快，大量攝食後，血糖易快速上升。加上糯米本身相較於一般食用的米飯，烹煮後較黏，消化不完全，容易產生腹脹等不舒服情形，部份人也要少吃為妙。

▼湯圓忌吃人士（👇👇👇）

糖尿病患者



若為了應景想吃湯丸，可用鹹湯丸取代甜湯丸當正餐吃，以嚴格控制澱粉食用量。由於鹹湯丸有糯米、內餡有肉，湯頭便可加上蝦米以及茼蒿等大量綠色蔬菜，讓營養更為均衡。

腎臟病患者



由於花生、芝麻湯圓中含高鉀、高磷，若是限鉀、限磷的腎臟病人應避免食用。

牙口發育不全、缺牙者



湯圓黏性強，不易消化，最好一次吃一至兩顆湯圓即可，且可切成小塊並細嚼慢嚥，避免因消化不良或食道阻塞等危險。

中風後吞嚥困難者



不建議攝取高黏度食品如湯圓，以避免哽親而咳咳嗽，導致吸入性肺炎等風險。

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低卡湯圓自己做

市面上大部份湯圓也是糯米製品，吞嚥狀況不佳、血糖代謝異常的人士也未必適合食用，如果想吃得低卡，建議可用豆腐製作湯丸，加入豆腐，既能提高蛋白質含量，也降低糯米的黏滯性，也非常適合糖尿病、老人家食用。

▼五色豆腐湯圓湯丸食譜（👇👇👇）

五色豆腐湯圓湯丸



材料：

糯米粉 150克、軟豆腐 150-160克、適量天然色粉（抹茶粉、紫薯粉、紅麴粉、黑芝麻粉、南瓜粉）

步驟：

將嫩豆腐稍微搗碎，加入糯米粉及天然色粉，攪拌均勻成糰，若太濕加些粉、太乾加水 / 豆漿 / 鮮奶；搓成想要的大小，滾水下去煮，浮起來就表示熟了，撈起備用。加入適量糖水，完成。

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