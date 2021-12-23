安老｜新式院舍落成一改傳統模式　智能系統提升長者生活質素

全球正面對人口老化問題，情況日益嚴峻，香港都不例外。據政府估算，到2036年香港的長者人口會增至即約237萬人，即每3人中即有1人是長者。人口老化問題加劇，令長者的護理和生活備受關注，但不少人對安老院舍服務都抱有負面印象，認為入住院舍如同坐牢、失自由、沉悶及孤獨，令他們對於入住安老院非常抗拒。有安老集團為了改變這個刻板的印象及為長者晚年提供一個舒適的居所，特意引入一系列智能系統，提升院友生活質素。



院舍裝修明亮寬敞，一改過往陰暗擠逼的負面印象。

遠高於標準的人均面積 減壓逼感

位於彌敦道平安大樓的「耆樂新天地」，是曉光集團新開設的私營院舍。作為全港最早提供私營護老服務的機構之一，曉光集團本著「善待老人，積福積德」的宗旨，為勞碌半生的長者，在人生下半場提供合適的居所，於是在現有的安老設施上，加入大量樂齡科技，除了可以加強院友安全，更可提高院舍員工的效率與準確度。

耆樂新天地採用落地大玻璃，有助吸收更多自然光。

「耆樂新天地」面積約16,000平方呎，合共設有151個床位，人均面積比社署《院舍實務守則》所要求的最低人均樓面面積6.5平方米，高出近六成二，空間感十足。 甫踏進院舍就會發覺這裡與傳統院舍固有格局不同，大量光亮的公共空間，可以提供足夠的自由活動空間予院友，中庭更設有巨型投射式屏幕，院舍會不定時透過屏幕跟院友玩各類遊戲，甚至是任天堂遊戲都會讓院友參與；院舍亦會放置麻雀枱供院友耍樂。

院友可透過巨型投射式屏幕玩各類遊戲，甚至是時下流行的任天堂遊戲都會有提供。

院舍主要設有兩種房型，單人房及雙人房，內部裝橫以保障入住長者的私隱為原則配合院舍設有的不同設施，包括健身區、物理治療區、護士站及用膳區等，院友就好像生活在他們的家一樣。

院舍的單人房空間感十足，長者入住都不會感覺壓逼。

院舍內有大量綠色植物，就連物理治療區也不例外。

加入樂齡科技提升服務質素

一般院舍職員工作繁重，除了照顧院友的起居飲食外，亦要隨時監察他們的身體狀況。由於每位院友的狀況及需求不同，職員面對眾多的院友，有時難免未能即時就個別院友作出相應護理。

曉光集團執行董事謝偉年表示：「我們特意在耆樂新天地加入樂齡科技，協助日常運作。為減低出錯及加快職員對院友的了解及作出相應跟進，院方在每個床位上均裝設智能顯示屏。顯示屏除顯示院友的基本資料，如姓名及房號外，亦會顯示院友的活動能力、用餐類型、用藥時間，以至一些特別需要留意的事項，方便職員提供護理服務時能更精準更快捷。同時，資料會直接傳送至系統保存，方便職員作出適時跟進、提醒院友按時服藥，大大提高護老院的管理效率，令人手安排更有彈性，讓院友獲得更貼心的照顧。」

每個床位上均裝有智能顯示屏，除基本資料外，亦會顯示一些特別需要留意的事項。

與社會保持聯繫 將生活融入院舍

針對部分長者或會不適應住在院舍，或會想自由出入院舍，為確保他們安全，院內設有智能防遊走系統，避免走失。「智能系統以臉容識別身分，更可以同時兼具量度體溫的功能。一旦發現院友試圖打開大門或有危險，系統會即時發出警報，方便職員監察院友所在位置及狀況，有效改善整個護理流程及提供更優質的護理服務。」未來院舍亦會加裝離床警報裝置，專門提供某些有特定需要的院友使用。

設於出入口的智能系統除了透過臉容識別身分，避免院友走失更兼具量度體溫的功能。

耆樂新天地捨棄舊式的壁報板，改以電子資訊曆顯示院內資訊，讓院友可了解到每日餐單、每日活動資訊以及作息時間等資訊，亦會顯示每天的時事新聞，讓院友們能無時無刻地接收外在資訊，減低因長時間入住院舍而出現與外面社會脫節的情況；針對部分患有認知障礙症的院友，他們或會受病情影響而容易對時間、人物和地點等資訊出現混淆，電子資訊曆亦會以現實導向方式向他們展示日期、時間和氣溫等，有助減慢他們的退化程度。謝偉年希望能透過改善安老院舍的環境及設施，令長者不再抗拒入院院舍，「因為他們只是搬屋，環境的改變是不會改變既有的生活模式。」

耆樂新天地



地址：九龍彌敦道383-389C平安大樓地下5及6號鋪、1字樓18及18A號鋪及2字樓全層



電話：23678920

