肚屙｜凍奶茶飲完易肚屙如瀉藥？ 專家拆解四大因素三類人士高危

凍奶茶可算是港人在茶餐廳的必叫飲品，不過飲完後出現肚屙的情況相信不少人也曾經歷過。原來，凍奶茶內的大部份成份，包括冰塊、茶底、奶精或奶粉等，每一樣均「獨當一面」地含有導致肚屙的風險，因此平常好飲凍奶茶的人士不妨多多留神。

凍奶茶是不少港人在茶餐廳的必叫飲品。(資料圖片)

冰塊可成大腸桿菌溫床

據台大醫院兒科醫生兼作家吳其穎早前在Youtube分享指，凍奶茶中常用的冰塊本身是大腸桿菌的滋生源頭。因此，如店家未有嚴格管控水源質素及製冰過程的衞生水平，所製成的冰塊就更易遭大腸桿菌感染，並在冰塊中大量滋生。

據本港衞生署資料顯示，感染上致病性大腸桿菌的病徵包括腹痛、腹瀉，甚至出血性腹瀉，而發燒和嘔吐亦可能出現。在嚴重個案中，可能會出現危及生命的併發症「溶血尿毒症」，引致腎功能衰竭，任何年齡的人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較易出現嚴重的病情，但即使是年紀較大的兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

此外，台灣食藥署亦曾表示，在早上便喝下大量的冰涼飲品，對當時正處於甦醒狀態的腸胃而言更容易造成刺激，部份腸胃功能較差的人士恐因此更容易腸胃不適。

▼凍奶茶容易肚瀉的四大因素：（按圖 👇👇👇）

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三類人士須慎飲凍奶茶

而凍奶茶內的奶精、奶粉及鮮奶等成份，同樣亦可能導致飲用者出現腹瀉的情況。吳其穎醫生在片段中指，市面上常用的奶精一般含有植物油、香料、乳化劑及黏稠劑等成份，這亦導致奶精的含油量十分高，令腸胃更難消化。因此，如腸胃對油脂特別敏感，或曾接受膽囊切除手術的人士，飲用含奶精成份的凍奶茶時就需要留神。

至於以鮮奶或奶粉等奶類製品沖製的凍奶茶，由於這些奶類製品本身含有乳糖成份，對患有乳糖不耐症的人士而言，他們的小腸內因沒有足夠的酵素「乳糖酶」去分解乳糖，乳糖就會因此在他們的大腸中被腸道菌分解而生成大量氣體、水和酸性物質等，引發打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

▼同場加映，各地奶茶熱量排行：（按圖 👇👇👇）

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茶底如含決明子可通便

至於凍奶茶的茶底方面，吳其穎醫生表示市面部份用作沖泡奶茶的紅茶底會含有中藥材決明子的成份，而決明子本身就具有「潤腸通便」的作用。

另外，台灣食藥署亦指茶葉中富含單寧酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用常常會相互影響，反而不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛的症狀。

▼同場加映，本港市面即飲奶茶糖份排名：（按圖 👇👇👇）

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奶茶增患上痛風風險

凍奶茶除了有導致肚瀉風險外，亦有引發痛風的風險。據本港營養師吳瀟娜（Lillian）表示，食物中所含的嘌呤經身體分解後會產生尿酸，而身體的尿酸積聚過多便會引發痛風。不過，一般港式奶茶及台式奶茶的嘌呤含量很低，並不會直接導致痛風。

當中最大的元兇其實是飲用奶茶時加入的砂糖，或台式奶茶用的果糖糖漿。因為砂糖會導致肥胖，特別是中央肥胖，有機會增加患上痛風的風險；而果糖會刺激嘌呤分泌，從而令身體內尿酸水平增加，長期飲用則有機會導致尿酸過高或引發痛風。

對於患有痛風或高尿酸人士，Lillian就有以下飲用奶茶的建議：