養生穴位｜天氣忽冷忽熱易感冒　多按4穴道促血液循環、增免疫力

香港與台灣冬天的天氣容易忽冷忽熱，經常有前一天還是20幾度，隔一天冷空氣報到，氣溫又急速下降到10幾度的情況。面對這樣忽冷忽熱的天氣，也難免讓人容易感冒生病、血液循環變差。
以下介紹四個穴道，平常多加按摩保養，不僅可以促進血液循環，還可以增加免疫力、預防感冒上身。
4穴道防感冒（按圖看清👇👇👇）
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一、曲池穴：位於手肘彎曲外側的橫紋尾端。
二、風池穴：位於頸部兩條大筋外緣陷窩中。
三、合谷穴：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。
四、神闕穴：位於肚臍的正中央。
穴道按摩方式
可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。
按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。
指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。
點按：用手指，來點按穴位。
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