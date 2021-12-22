王力宏離婚｜身敗名裂被指性上癮 九大特徵助分辨一招可自我檢測

王力宏與李靚蕾的風波近期成為全城熱話，王力宏被指在婚後曾與多人有不正當男女關係。李靚蕾更披露王力宏過去曾被心理醫生診斷為「性上癮、自戀型人格」患者，自己亦因此一直遭受長期的精神虐待及羞辱。然而，性需求較大或經常與不同人發生性關係到底是否就等如性上癮？性格較自戀是否亦等如自戀型人格障礙？

王力宏被前妻李靚蕾發文痛批他出軌、約砲、召妓等，形象大插水。（微博圖片）

性上癮與次數、癖好沒必然關係

精神科專科醫生麥棨諾曾受訪指，性上癮與性行為的次數、習慣、癖好等沒必然關係，擁有多個性伴侶可能是性格濫交，不一定是性上癮，而某些性上癮患者透過自慰、觀看色情影片亦能獲得性滿足，未必一定要與他人發生性行為；還要評估會否是生理因素引致性慾過大，如大腦問題（如腫瘤、中風 )、 賀爾蒙失調令雄激素或甲狀腺素上升，或處於特定精神狀態如躁狂等，不能僅從行為看出一個人是否單純的性上癮。

那怎樣才算是性上癮？麥醫生表示，最主要是看當下的情緒狀態，有些人性生活頻繁或混亂，可能是為了「威」或為了興趣，但性上癮猶如其他成癮（如酒癮）一樣，患者需要靠這種行為來紓緩內心的不安，若癮起時卻做不到，身體會出現類同斷癮的反應，覺得極度不安、焦慮，甚至心悸、手震、冒汗、暈眩等，「一般人可以忍受做不到就遲點再做，但性上癮是不做就不安樂，會感到很辛苦」。

據東華三院心瑜軒(預防及治療多重成癮綜合服務中心)資料顯示，性上癮主要有以下常見的九大特徵：

性上癮可自我檢測？

因此，認為性上癮是太喜歡性愛或性需求過大，其實都是錯誤的想法！麥醫生解釋，性上癮患者很多時未必享受性愛，也不像一般人對伴侶有感覺而產生性慾，「（性活動）只是幫助患者消除不安，未必是一種需要，甚至乎跟真正的想法有衝突，但無辦法自我控制，所以反而帶來很大的罪疚感，覺得是自己鹹濕、有問題」。

出現性衝動時，先嘗試憋住五至十分鐘，其間審視自己的情緒狀態，看看不安情緒會不會持續加劇，甚至出現焦慮症狀。要注意，最重要的並不是性衝動有沒有加劇，而是不安情緒有沒有愈漸嚴重。

▼性上癮知多啲（按圖👇👇👇）：

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多因情緒及壓力問題而起

麥醫生指，導致性上癮的原因也與其他成癮類似，常見是因為壓力大、情緒差，甚或與焦慮症、抑鬱症等情緒病有關，患者最初成功透過性活動消除了負面情緒，於是大腦的回饋機制（rewarding system）就將兩者掛勾，「認為性活動可以令自己開心，漸漸每次都想這樣解決，當一次不夠就做夠兩次，次數因此會愈來愈頻繁，控制力愈來愈差」。

初期的性上癮可以嘗試通過心理治療處理，找出壓力源頭，同時配合一些方法盡量控制性衝動，麥醫生舉例：

1. 設立目標給自己，逐漸減少性活動次數，例如從一日做三次限制為一日只做一次



2. 性衝動出現時分散自己的注意力，例如轉移環境、周圍走動、做別的事



3. 透支體力，例如嘗試透過做運動消耗部分精力



擁有多個性伴侶可能是性格濫交，不一定是性上癮。（資料圖片）

情況嚴重可靠藥物幫助

不過，麥醫生指出，嚴重性上癮患者很難單靠以上方法抑制情況，此時配合藥物治療才有機會成為根治的關鍵，醫生一般會按患者情況處方合適劑量的血清素回收阻斷劑，減低癮起帶來的焦慮，「你很難單單要求患者用意志力抑制自己不去做，這會反而令他／她更感不安，服用相關藥物就幫助控制焦慮感，同時亦要勉勵他／她不要太苛責自己」。

很多人始終認為性是難以啟齒的話題，以致出現問題時諱疾忌醫，但麥醫生強調，若性上癮不及時接受治療，可以嚴重影響日常生活，「當癮愈來愈深時，可能工作中突然癮起都會忍不住要去廁所自慰，無法好好工作，也難以維繫與身邊伴侶的關係，為自己帶來額外的壓力，有些更會涉及有關性犯罪的行為」。

▼性上癮如何治療（按圖👇👇👇）：

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自戀型人格患者渴望被羨慕

除了性上癮外，李靚蕾亦披露王力宏曾被診斷有自戀型人格的問題。台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒醫生，過去則曾在社交媒體上分享指，自戀型人格障礙患者可能強烈羨慕某些族群，並渴望成為對方，因而把自己偽裝成該族群，並想像自己被他人以相同的方式羨慕。

不過，亦有不少患者因為在童年曾遇到創傷性經歷、甚至被虐，令大腦受損阻礙正常發育。而自戀型人格障礙通常有以下九大特徵，只要出現五項以上，就有自戀性人格障礙傾向的可能。

1. 誇大自己的「重要性」跟能力，像是誇耀自己的成就與才華，在毫無具體作為的情況下，要別人視他們為佼佼者、勝過所有人的卓越成就。



2.專注幻想無限的成功、權力、才華、外貌或是完美的愛情。



3. 相信自己「特殊又唯一」，只有高知識分子、高階層、達官貴人等其他「特殊的人」才能了解他們。



4. 無論受到多少的讚美，永遠覺得不夠。



5. 強調特權，希望別人主動對自己禮遇、提供優惠，或是自動服從、滿足自己的意願。



6. 跟別人相處時，會不斷佔別人便宜直到「榨取」的地步，來滿足自己的需要。



7. 不願意傾聽別人的感受、理解別人的需求。



8. 常常嫉妒、羨慕別人，但又相信別人正在嫉妒、羨慕自己。



9. 表現出非常自大跟傲慢的態度。



▼自戀型人格知多啲（按圖👇👇👇）：

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