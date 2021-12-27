牙齒健康｜感冒病好要換牙刷？牙醫提刷毛變形根部顏色變深即更換

為了確保潔牙效果與口腔衛生，一般大多建議民眾至少每三個月更換牙刷，但台灣柏登牙醫院長黃斌洋醫師叮嚀，時間不是最關鍵的因素，如果牙刷刷毛已外岔、牙刷髒污、有異味，甚至感冒痊癒後都建議換新牙刷，以避免細菌大量滋生而影響口腔健康。



什麼時候該換牙刷？一般通常建議牙刷應至少每三個月更換一次，但實際上相信有不少人即便牙刷刷毛開花仍繼續使用！台灣黃斌洋醫師提醒，無論是一般牙刷或電動牙刷，若刷頭出現以下情況就代表刷毛已損耗、不堪使用，建議提前更換新牙刷為佳！

什麼時候該換牙刷？（按圖👇👇👇）

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1. 刷毛變形、外岔

若從牙刷背面就能看到岔出的刷毛，就代表牙刷刷毛已變形，若持續使用將會影響到潔牙效果，建議宜提前更換為佳。

2. 刷毛根部顏色變深

牙刷根部刷毛密集，若刷牙後未仔細清潔牙刷，髒污持續累積就容易滋生細菌，反而不利口腔健康！因此，若發現牙刷刷毛底部變黑、有明顯髒污或出現異味時，就是更換新牙刷的時間囉！

3. 大病初癒後

由於口腔中可能帶有不少的細菌、病毒，因此建議在感冒或流感之後最好更換新的牙刷，以避免病毒交互感染而造成身體不適。

台灣黃斌洋醫師補充，注意牙刷衛生可說是口腔保養的第一步，建議每次刷牙後應自細沖洗刷毛、去除食物殘渣，並直立放置在通風良好處讓牙刷自然風乾；由於浴室通常較為潮濕，因此最好不要幫牙刷加蓋，或放置在盒中，以免濕氣無法揮發反而助長病菌滋生。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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