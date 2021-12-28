黑眼圈｜長期壓力大作息不定搞到熊貓眼？簡單按摩幾分鐘有助消除

現代社會生活緊湊，繁忙工作造成的壓力，常常迫使我們選擇不健康的生活作息，經常性的熬夜除了會影響工作效率和情緒外，也可能在您的雙眼下方掛上2個深邃的黑眼圈。本文將介紹黑眼圈的形成原因，以及如何透過按摩跟黑眼圈說永遠不見！

撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



造成黑眼圈原因

疲倦與過敏是最常造成黑眼圈的2項原因，雖然睡眠不足會造成黑眼圈，但其實主要原因還是來自於疲倦，不管是睡太多或睡太少，只要睡眠品質不理想、睡醒後仍有疲累感，就會使缺乏充足休息的皮膚變得蒼白和腫脹，並讓皮膚底下的血管變得更加明顯，進而產生黑眼圈與眼袋。

▼ 4種黑眼圈類型：（按圖了解👇👇👇）

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另外，過敏造成黑眼圈的原因，則是因為身體分泌組織胺（Histamine）對抗過敏原，引發過敏症狀如：流鼻水、流淚、打噴嚏等；由於組織胺會使血管擴張，使膨脹的血管讓皮膚表面顏色變深，產生黑眼圈。

除了血管顏色之外，黑色素是造成黑眼圈的另一個原因，雖然說它的主要功用是幫助皮膚抵抗紫外線，但如果您是熱愛戶外、或是戶外工作者，太常曬太陽則可能會造成黑色素沉澱，導致皮膚顏色變深；從皮膚顏色來看，白種人是體內黑色素分泌量最少的人種，因此，由於黑色素沉澱而造成黑眼圈的情況，以有色人種居多。

按摩改善黑眼圈（按圖👇👇👇）

由於台灣人過敏問題嚴重，許多有過敏又不好好睡覺的人，熊貓眼的情形就會更加嚴重。若您也深受其擾，不妨嘗試看看透過按摩的方式，來改善黑眼圈的狀況，不要再被朋友問說：「欸！你是偷吸毒哦？黑眼圈也太深了吧。」以下為消除黑眼圈的按摩5步驟：

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1. 用食指和中指的指腹輕拍眼睛周圍，就像許多人用護膚品或乳液時也會輕輕拍打臉部一樣，這種方式可以促進眼睛附近的血液流動。切記！不要用拉扯或是按壓拖動的方式。

2. 採畫圓的方式，重複進行3次，從黑眼圈的部位開始，慢慢往上，從眉毛內側拍往外側，然後往下繼續輕拍，沿著顴骨上緣一路回到開始的位置。

3. 接著，用您的中指，稍微出點力，往上按壓靠近眼頭的部位，位於眉毛起始點的正下方，並緊鄰著山根。在按壓的時候感覺到一股痠痠的感覺，是正常的的現象，也代表您按對了位置。

4. 接下來，不用變換位置，只是從向上改為往內側、山根的方向按壓。

5. 最後用食指和中指按摩太陽穴，完成整個按摩的步驟。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：眼圈黑黑熊貓眼？幫眼睛馬殺雞一下吧】

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