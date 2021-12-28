心臟衰竭普遍舒張型患者昔無藥醫 新型糖尿藥望減死亡及入院風險

不少人認識的致命性心臟疾病多為心肌梗塞，但其實心臟衰竭也是可以致命的，同樣值得大眾關注。此病可分為舒張型及收縮型兩大類，前者患者佔逾半，但一直沒有針對性的藥物，醫生只能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，以利用藥物和手術改善個別病徵。近年用作治療糖尿病的SGLT2抑制劑陸續面世，其中一款獲證實可明顯減低舒張型心臟衰竭患者的死亡及入院風險，有望改善患者的生活質素。

香港心臟專科學院前院長、心臟科專科陳藝賢醫生表示，心臟衰竭患者的心臟泵血功能可能較弱，難以輸送足夠血液和氧份供應身體各部分，從而出現不同徵狀，如氣促、水腫等。他續指，若患者未能好好控制病情，需要經常入院接受治療，從而可能會公立醫院的壓力。

根據醫管局數據顯示，由2015年至2019年間，本港因心臟衰竭入院人次有上升趨勢，由2015年的18,249人次，上升至2019年的21,015人次。此外，年齡增長也會增加心臟衰竭的患病風險。據香港心臟衰竭資料庫數據推算，直至2036年，65歲或以上的人口佔總人口29%，估計心臟衰竭新症為8,227宗，反映情況不容忽視。

要治療心臟衰竭必須以多種藥物，包括血管緊張素轉化酶抑制劑（ACEI）/血管緊張素受體抑制劑（ARB）、血管緊張素受體-腦啡肽酶抑制劑（ARNI）、β 受體阻滯劑（Beta-Blocker）、醛固酮受體阻斷劑（MRA）及SGLT2抑制劑。陳醫生指，這些藥物雖然已證實能有效治療收縮型心臟衰竭，但對治療舒張型患者一直束手無策，僅可以按已知的心臟衰竭危險因素作相應處理。

左起：心臟科專科陳藝賢醫生，病人朱先生。

近年用作治療糖尿病的SGLT2抑制劑陸續面世，美國食品藥品監督管理局（FDA）早前亦已批准此藥可用於二型糖尿病患者及收縮型心臟衰竭患者。有見SGLT2抑制劑可治療收縮型患者，科研人員亦研究將此藥應用在舒張型患者身上。

其中一款SGLT2抑制劑「恩格列淨」早前證實可將舒張型患者的心血管死亡或因心衰竭住院的相對風險降低21%；因心衰竭住院和復發的相對風險則降低27%。此外，患者在治療過程也可減緩腎功能下降的速度。陳醫生期望，有了針對性藥物的出現，相信有望減少心臟衰竭患者入院的需要，改善患者的生活質素。

現年58歲的朱先生，去年底經醫生診斷後，確診患有舒張型心臟衰竭，三條血管惡化至需要進行通波仔手術，但由於其中一條血管收窄不適合進行，故醫生為其另外兩條血管進行手術。及後，朱先生出院後需要定期服用去水丸及糖尿藥等，身過情況現時得以改善。