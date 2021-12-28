慢性疲勞｜瞓極都唔夠又好累？6建議改善狀況三餐吃7分飽餓了再吃

經過勞動後，睡一覺通常能紓緩不少疲憊，但有時無論怎麼睡，精力還是不斷流失，起床也無神清氣爽的感覺，滿腦一個「累」字盤桓不去。



如果這種好累的疲勞感持續很長一段時間，那就可以被稱為是「慢性疲勞症候群」。不過雖然很多人常常會有「慢性疲勞」的問題，但要確定診斷為「慢性疲勞症候群」，需要滿足診斷標準的症狀、並持續6個月以上。

慢性疲勞症狀及診斷參考指標（按圖👇👇👇）

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慢性疲勞症候群是什麼？

醫學界在1988年定義出「慢性疲勞症候群」這個診斷名稱，用來統稱這些長期受疲勞之苦，卻又找不出病因的疾病。「慢性疲勞症候群」的定義是排除所有可能造成疲勞的慢性病因（例如癌症、自體免疫疾病或慢性感染等），而發生持續或間斷的疲勞感達到6個月以上，而且無法因休息而獲得改善，進而可能影響到病人的工作、生活或學業，甚至到了被迫停頓的程度。

「慢性疲勞症候群」在診斷標準上，首先必須具備持續達6個月以上的不明原因疲勞感，無法因休息而緩解，並且要排除所有可能造成疲勞的疾病。 如有下列4種或4種以上之情況，就要考慮是否有「慢性疲勞症候群」。

6項建議改善「慢性疲勞症候群」👇👇👇

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如何減少身心的廢物呢？如何加速排出廢物？從中醫的角度來看，吃進過多熱量、肥甘厚味（又油、又甜的飲食）、負面情緒，可能是身心廢物的來源。因此，有以下的生活建議：

1. 建議三餐吃7分飽，餓了再吃。

2. 保持心情腦袋清靜、身心放鬆，也有益於氣血流暢度、廢物的排除。

3. 避免疲勞累積，神清氣爽，才能集中精神、提高效率。

4. 睡對時間（晚上10～11點前就寢）

5. 做運動伸展。

6. 充足溫熱開水

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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