王力宏離婚｜自戀型人格是精神病？2大表現特點專家拆解產生原因

近期台灣藝人王力宏家務事鬧的沸沸揚揚，更被前妻爆料有「自戀型人格」，引發不少民眾討論，到底什麼是自戀型人格？是精神病的一種嗎？



台灣專業心理師分析：「自戀型人格其實是精神疾病診斷中的一個部分，這類人格過度自我中心，認為自己想法最特別，容易在犯錯時，把責任怪罪在別人身上，攻擊別人，以維護自己的形象。」

▼自戀型人格障礙通常有以下9大特徵，只要出現5項以上，就有自戀性人格障礙傾向的可能。（按圖👇👇👇）

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自戀型人格是精神疾病嗎？兩大主要表現特點

在社會事件中常聽到「反社會人格」、「邊緣性人格」，而「自戀型人格」（Narcissistic personality disorder）也是在精神疾病診斷當中的一個分類，台灣衛生福利部八里療養院臨床心理師吳宗蓉解釋：「雖然每個人都有個性，但自戀型人格是很極端，極度『自我為中心偏向』人格障礙，偏離所處社會的期待的。」

自戀型人格主要的表現特徵有兩大特點：

1. 過度自我中心：自己想法最特別，不容易認同別人想法，如果別人不一樣就會批評、攻擊別人、或是不嘗試傾聽別人的想法，把別人看得很低。

2. 過度尋求關注：用別人肯定、稱讚來支撐自己的自尊。



自戀性人格因為自信心脆弱、自我認同非常薄弱，沒辦法自己肯定自己，對於他人的批評非常敏感。吳宗蓉進一步解釋：「這類人格為了保護內在玻璃心，所以反過頭攻擊別人，讓社會大眾覺得是別人問題，又同時很重視自己的形象，持嘗試透過尋求外界認可來肯定自己。因為只感受到自己需求，這樣人格比較缺乏自我認同、同理心。」

為什麼會產生自戀型人格？（按圖👇👇👇）

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為什麼會有自戀型人格產生？吳宗蓉提到：「除了先天基因、遺傳會有影響，後天的影響比較明顯，包括家庭教養、成長背景是會影響人格發展。」

例如家庭當中父母是過度保護，讓小孩從小很少接觸挫折，或是只要犯錯都是由父母擦屁股，他就會難從挫折中學習、挫折忍受很差，只能接受自己是完美的，不能接受自己失敗，沒辦法接受自己形象崩潰。

以致成長以後，自戀型人格會只重視自己的需求，做很多事情都是為了他的需求，不會體貼別人，通常自戀型人格可能隱藏在社會當中，需要長期的觀察才看得出來，一般民眾可以從兩大方向身邊是否有類似此人格：

- 職場關係：在討論公事上很難跟其他人妥協，只想用自己方式完成、會想控制別人的想法、不能接受別人的想法跟自己不一樣、無法因別人需求而妥協。

- 親密關係：在生活瑣事的決策上，例如問對方晚上要吃什麼？對方都會故意不講，因為他會覺得別人要來主動問自己，如果你跟他想的不一樣，他會覺得不開心，可能是生悶氣、拐彎抹角罵人或是直接抱怨。

小心踩到自戀型人格地雷！重大事件容易激發

若是與自戀性人格相處確實要有些小技巧，因為自戀型人格總把自己擺在一個很高的位置，但內在又很玻璃心，在日常生活中容易踩到他的地雷，偏偏自戀人格都不會認為自己有問題，吳宗蓉解釋：「自戀型人格重視自己形象不想展現脆弱面，平時很多都隱藏起來像是未爆彈，通常都是遇到重大壓力事件、家庭紛爭，例如工作被資遣、離婚、分手、人際衝突不斷才會顯現明顯的適應問題。」

尤其當自戀型人被質疑時，這類人格特質人情緒容易爆炸，就會很激動、衝動，跳出來為自己護航，就會做些努力包裝自己很委屈，認為都是別人的錯。

但因為人格代表一個人的個性，人格障礙症是一個持續性、長期、共處的一個過程，它不像抑鬱症發作會自殺、創傷壓力症候群很緊張焦慮等急性的臨床表現，人格特質是隱藏著，所以通常主動就醫的機率不高，都是由家人、朋友尋求專業的診治，臨床上會透過藥物與心理諮商來治療，但治療成效相較其他精神疾病更不明顯，需要長期的介入。

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