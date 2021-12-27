王力宏離婚｜讓一眾粉絲心碎！情緒變化大小心心碎症候群影響心臟

台灣藝人王力宏被前妻李靚蕾核彈級爆料，指控王力宏約炮、召妓、與已婚人妻有染等行為，讓原本優質偶像形象徹底幻滅，雖然王力宏日前在Facebook上道歉後，整起事件看似劃下尾聲，但王力宏已斷送下輩子演藝之路，也讓過去喜愛他的粉絲相當難過，心臟科醫師也提醒：「別讓難過心情影響到健康，在非常大的情緒壓力之下，可能體內腎上腺素或荷爾蒙高度分泌造成心臟受損。」



情緒變化過大變化！也會影響到心臟

王力宏婚變讓也讓你感到心痛嗎？事實上外在的刺激、悲傷的事情都是可能影響到心臟健康，所以常說的「心碎」是真的，在臨床上有個病名叫做心碎症候群（Broken Heart Syndrome）。

▼心碎症候群是什麼？會引發生命危險？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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美國心臟學會指出尤其是中年女性，在非常大的情緒壓力之下，可能會因為體內腎上腺素或是荷爾蒙的高度分泌，造成心臟受損。台灣宇平診所院長心臟內科醫師劉中平解釋：「通常會產生急性心臟功能不良，心臟擴大甚至嚴重到發生心臟衰竭而死亡。」

其實心碎症候群病例在台灣、國外都有研究報告，劉中平更分享自己曾經遇過的個案，患者是一名52歲女性，因為遭遇先生外遇，在事件發生後連續一週心情都很不好的情況下，產生非常劇烈的「胸痛」和「呼吸困難」。

多嚴重心理刺激可能會誘發？

被送到醫院急診之後，檢查發現心電圖有異常變化、心臟收縮力下降，被緊急送進加護病房，在使用強心劑與心臟支持器材，才度過幾週的危險期之後慢慢恢復健康。通常這樣的狀況也會發生在選舉、球賽，許多患者生理數值也反應出心理狀態。

到底要多嚴重的「情緒刺激」有可能造成心碎症候群？ 劉中平回應：「因為每個人對感情的反應程度都不一樣，所以目前沒有辦法知道說多不好的心情會造成什麼樣的心臟病，基本上愈突然狀況、情緒起伏愈大，造成心臟風險也愈高，愈需要醫療照顧。」

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三大特徵為心碎症候群高風險對象

美國梅奧診所（Ｍayo Clinic）整理已知危險因素包括三大類對象：

- 女性：心碎症候群症的患者女性比男性更常見

- 中年：大多數患有心碎症候群症患者都超過50歲

- 曾經患有抑鬱症、焦慮鬱等的患者風險更高



那心碎症候群症與一般心臟病發作有什麼樣的差異？主要心臟病會發作可能與心血管阻塞有關，但在心碎症候群當中，儘管心臟動脈的血流量可能會減少，但本身沒有阻塞的問題。

雖然目前看起來，大多數患有心碎症候群的患者都是會康復，但當遇到另一次壓力事件時，心碎症候群當還是有可能會再次發生，雖然發生情況機率很低。

劉中平提到：「不論如何，現代社會人來人往，感情來來去去，沒有什麼過不去的事情，有狀況多找家人朋友談談，不要悶在心裡，讓情緒傷害了身體健康，實在太划不來了。」重點是如果當心情不好的時，同時也感覺到心臟有不舒服，盡快尋求專業醫師的協助！

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