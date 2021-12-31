飲酒｜年尾聚會多連喝5日可致酒精性脂肪肝？醫生教4種喝法不變胖

喝酒真的會變胖嗎？台灣減重醫師蕭捷健引述2015年一篇「喝酒與肥胖」的回顧文獻指出，大量喝酒的確和肥胖呈正相關，但小量飲酒卻和體重無關。他也提到，喝酒就是喝油，每天50克酒精，連喝5天就會造成酒精性脂肪肝。



怎麼喝叫做大量喝酒？每天3杯酒「腰圍」狂飆

所有的研究都顯示，大量飲酒和肥胖呈現正相關。到底怎麼樣喝才叫做大量？台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述一篇英國皇家大學的研究，該研究總共囊括3327人，把每天喝1份、2份和3份酒的人，對比他們的體重、腰臀比和體脂肪。（此研究中的1份代表10克純酒精，等於500ml啤酒，1杯紅酒，或是1個Shot的蒸餾酒）

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結果發現，在腰臀比的部分，啤酒愈喝愈胖，且每天喝超過1500ml的啤酒，腰圍開始狂飆，所以啤酒肚的傳說是真的。紅酒的部分，每天2杯以內沒有顯著差異，但是3杯以上腰圍還是增加。

另外，在各種酒類對體脂肪的影響，研究發現，2杯以內對體脂肪的影響沒有顯著差異，甚至喝紅酒的人，體脂肪還比不喝酒的人低；但3杯紅酒以上，體脂肪則暴增。從研究結論看來，1天以2份以內的酒精為限。

喝酒變胖不只來自熱量，代謝和荷爾蒙都會變化

蕭捷健也提到，酒精熱量大約是7cal/gm，喝酒就是喝油，而酒精造成肥胖，卻不只是本身的熱量。他分析，身體會把酒精及其代謝產物乙醛視為有毒物質，當我們喝完酒，把酒精排出體外就變成首要任務，所有的營養素，包含脂肪和碳水的代謝，甚至肌肉合成，都會被抑制。

研究發現，每天50克酒精，連續喝5天就會造成酒精性脂肪肝，長期下來會造成肝炎和肝硬化。除此之外，飲用酒精會造成身體壓力，增加身體的皮質醇濃度，造成脂肪容易累積在腹部。酒精還可以通過幾個機制，來增加食慾，降低飽足感。

年底尾牙聚會多，怎麼喝酒不發胖？（按圖👇👇👇）

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到年底了，每年到了這個時候，聚會總是非常多，而且天氣冷又很想吃。如果有酒局，該怎麼做才比較不會變胖？蕭捷健分享以下4個技巧：

1. 喝酒前先吃蛋白質

尾牙之前，可以先吃點雞肉，蛋或是蛋白飲，不但可以減緩酒精吸收，還能有效增加飽足感。高油脂和酒精都對肌肉生成不利，先補充蛋白質保護好不容易長出來的肌肉。

2. 一口酒配一大口水

喝酒時，酒精會有脫水作用，而人體會把口渴當成肚子餓，讓你吃下更多東西，喝下更多酒。多補充水分，不但酒精代謝快，吃東西也不容易一口接一口。

3. 避開高熱量的酒

調酒除了本身的酒精，加進去的糖漿熱量更是爆表，高果糖糖漿更是和酒精一樣，會在肝臟直接代謝成脂肪肝。蕭捷健建議，盡量挑選低熱量的酒。

酒類熱量大比拼（Facebook@減重醫師 蕭捷健）

4. 伴酒菜挑瘦蛋白和纖維

喝酒的時候，人體會把代謝酒精當成首要任務，吃下去的熱量都會累積起來。油膩的東西，還會讓你不容易醉，喝下更多。如果可以，建議伴酒菜吃毛豆、雞肉串、海鮮串和和風沙律等。

酒精對喝酒會臉紅的人來說是致癌物

蕭捷健提醒，有些人認為喝酒臉紅是代謝好，血管通暢，但其實臉紅代表已經處於輕微乙醛中毒的狀態，酒精的代謝物，正慢慢破壞全身器官。台灣有不少人，天生缺乏代謝乙醛的酵素，所以喝酒容易臉紅的人，酒精對他們來說是致癌物，對這類人盡量別灌酒。

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