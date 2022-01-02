感冒迷思｜多喝熱水多休息就能痊癒？醫生揭這階段多喝水會更不適

許多民眾感冒時總被叮嚀「多喝熱水、多休息」只是多喝熱水真的有用嗎？台灣敏盛醫院副院長江坤俊表示，許多人感冒會合併發燒現象，體溫上升。此時水分流失快速，且發燒導致食慾不佳，由於進食減少，也容易導致水分嚴重不足。因此感冒初期要多喝水補充流失的水分，而且水喝下去也可以稍微降溫。
感冒後期嚴重咳嗽甚至肺部感染，喝太多水會肺部水腫
江坤俊補充，若是感冒後期，嚴重咳嗽甚至肺部感染階段，此時喝太多的水就可能造成肺部水腫，造成呼吸急促甚至更不舒服，且多喝的水都要從腎臟排出，因此水還是要適當的喝，不需要喝太多。
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大多數感冒是由病毒引起
江坤俊說，有些民眾認為感冒發燒是感染，會選擇吃抗生素，但其實大多數感冒吃抗生素是「沒有用的」，因大部分感冒是由病毒引起，而抗生素殺的是細菌而非病毒。
對抗病毒最好的方法是增強免疫力＝補充蛋白質＋多休息
感冒時究竟要補充什麼營養素？江坤俊認為，對抗病毒最好的方法就是「免疫力」，而要增加免疫力，最好的方法就是補充蛋白質，如雞蛋、魚肉、肉湯等；由於感冒時，免疫力需要對抗病毒，免疫力就是白血球，白血球需要增生，增生時就需要大量蛋白質。另外多睡覺多休息也很重要，休息就是強健免疫力最好的方法。
許多人感冒流鼻水或咳嗽時不喜歡吃藥，而是希望採取「多喝水、拼命睡覺」自然療法，但感冒到底需不需要吃藥？江坤俊說，免疫力主要來自於充足的休息，若感冒症狀嚴重，使用適當的藥物是對的，因為可減緩症狀，得到充分休息。
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