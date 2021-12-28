氦氣｜唔止充氣球仲拎嚟變聲　專家提醒吸入過量隨時有4大後果！

主題樂園的氦氣球大家就見得多，但早前有人發現只要用口吸入氦氣，即時變成像卡通人物般，用趣怪的聲線說話。但有專家指，切勿過量吸入，避免造成血管閉塞，甚至會導致死亡！到底吸氦氣變聲的原理是甚麼？又有何要注意？



氦氣即Helium，無色、無臭、無味、無毒的惰性單原子氣體，是開採天然氣時的副產物，繼而生產出來。在全球僅數個國家如美國、卡塔爾等的天然氣能以有利可圖的成本進行生產。

▼氦氣有甚麼用途？（按圖👇👇👇）

氣態和液態的氦具有冷卻等用途，是半導體和光纖製造過程中的必需品，它同時用於醫療一線的磁力共振成像設備（MRI），以及數據中心的儲存器。而在日常生活中，最常用於氣球充氣。

氦在日常生活中，最常用於氣球充氣。(Unsplash)

吸氦氣變聲成潮流？

在近年，不論外國及東南亞多國，也有不少網民拍片分享吸氦氣後可以變聲的趣怪影片，只要輕輕吸一口後，即可持續數秒用卡通聲說話，如果吸入氦氣時間越長，變聲時間也同時增長。

▼吸氦氣變聲原理是甚麼？（按圖👇👇👇）

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原來因為氦氣比空氣輕，傳播聲音速度比空氣快3倍，令聲帶的共振態改變，令人體吸入後說話聲音頻率變高，於是變成尖聲細氣的卡通聲。而氦氣在港售賣並無法例監管，相反店舖如要儲存超過一個氣瓶的壓縮氦氣，則要向處方申請牌照，同樣在內地購物網站淘寶也可輕易購入，每瓶僅百多元人民幣。

因為太容易購入，大批網民也爭先試玩，在不斷吸入氦氣的情況下，結果在多個地方也出現死亡個案，包括內地、馬來西亞、台灣等。而在2012年，美國俄勒岡州一名14歲少女曾吸入一罐氦氣，但突然當場暈倒，送院搶救不治，醫生表示因為吸了過量氦氣而導致血管阻塞。

同場加映：猝死前徵兆（按圖👇👇👇）

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過量吸氦死亡風險高

有專家指，氦氣屬惰性氣體，難以和其他氣體混合，甚至排斥其他氣體，也不溶於血液。吸入少量氦氣其實對人貉無害，但大量吸入會取代本應吸入的氧氣，亦出現以下情況：

1. 影響血壓

2. 刺激氣管容易缺氧

3. 令人感到疲累，甚至不知不覺間陷入昏迷

4. 嚴重會引致窒息死亡



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