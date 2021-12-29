減肥｜佳節後體重增點算好？營養學家：忌斷食多吃一種蔬果去水腫

一連數天的聖誕長假終於結束，一個又一個的派對大餐換來佳節過後的粗腰巨腩，多少都有點欲哭無淚的感覺。暴飲暴食過後，如果想回復佳節前的身型到底應從何入手？

派對大餐的食物大多油膩、高脂。（Shutterstock）

暴飲暴食一周後可增2至4磅

據營養學家王敏寧(Mandy)受訪表示，派對大餐主要都包括一些油膩、高脂、高糖等食物，如炸雞、薄餅及汽水等。而在節日氣氛下，一般人在享用大餐時的食量亦會較平日高，最明顯的例子就是不少人在進食大餐後都認為必須再食一份甜品，這才算是為這次的聚餐劃上一個完美的句號。這亦導致他們在大時大節所攝取的熱量，會遠較日常飲食高，而連日來的暴飲暴食就更容易令身體出現以下問題：

超重



從理論而言，只要進食多3,500千卡熱量，其實足以令身體重量額外增加1磅。事實上，一頓節日大餐至少已可以為身體額外增加500千卡至1,000千卡的熱量，萬一節日長假期間幾乎每天都有派對，那麼身體在經歷過暴飲暴食的一周後，體重一下子劇增2至4磅的情況其實也十分常見，萬一本身體質容易水腫，超重的情況只會更為惡化。

便秘



節日大餐的油膩高脂食物，每每會令人們忽略了膳食纖維的攝取。此外，隨着節日期間的食量增加，如果再加上水份吸收不足，則容易令到大便質地偏硬、腸道蠕動不足、腸道好菌減少等，導致便秘「肚谷谷」。

消化不良



食量的增加，且口味偏油膩，亦會導致胃部、消化道不適，一時間食得太多更會有食滯的的情況出現。

▼佳節後超重點算好？（按圖👇👇👇）

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為何要多吃高鉀蔬果？

對於節日暴飲暴食後的超重危機，原來只要多吃一種蔬果便可透過令身體去水腫來達到控制體重的效果。據Mandy介紹，節日過後的飲食首先必須以清淡為主，以及可多進食以下一些高鉀蔬果：

高鉀蔬菜：番茄、菠菜、南瓜、紅菜頭、西蘭花等

高鉀水果：香蕉、火龍果、奇異果、橙等



透過進食上述的高鉀蔬果，均可以協助身體排出早前因暴飲暴食，而在體內積存過多的鈉質，同時亦可收去水腫之效。

▼同場加映，哪些體質易水腫？（按圖👇👇👇）

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此外，身體這時亦應多吸收水份，一方面可增加飽腹感，避免胃口因節日的關係而變大，同時亦可令新陳代謝加快，減輕胃部負擔。Mandy亦因此推薦了番茄薯仔湯這款高鉀湯水，讓身體可同時吸收足夠的鉀質及水份：

材料(2人份量)：



薯仔 1個

番茄 2個

紅蘿蔔 1條

甜粟米粒 1杯

腰果(浸透) 半杯

黑椒 適量

水 500毫升

做法：



1. 將番茄、薯仔、紅蘿蔔切好

2. 將薯仔、紅蘿蔔以中火炒約5分鐘

3. 加入粟米粒及番茄炒香，直至番茄出水

4. 將已炒紅的食材放涼，放入攪拌機，加入腰果及水打成蓉

5. 完成後把打好的濃湯倒入鍋中加熱

6. 按個人口味加入黑椒調味

做法貼士：



．選超甜粟米可令湯有甜味，減少用鹽

．腰果令濃湯口感更細滑

．黑椒的鈉含量近乎零

．食材的鉀質不會因翻熱而破壞

▼同場加映，五大瘦身燃脂食材（按圖👇👇👇）

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勤做帶氧運動助減重

除了從飲食入手減重外，Mandy亦建議應多做運動，特別是帶氧運動有助消耗身體的熱量，那怕是每次飯後慢行20分鐘，亦已經可以減到100千卡，約相等於小半碗飯的熱量，若持之以恆對減重亦有一定效用，以下是其他帶氧運動的消耗熱量：

每小時消耗熱量：



平地跑步(9分鐘克成1.6米) 582千卡

游水(蛙式) 486千卡

游水(自由式) 384千卡

網球 327千卡

羽毛球 294千卡

▼同場加映，兩種運動促進新陳代謝（按圖👇👇👇）:

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先控制進食熱量

對於有人在節日後貿然進行極端斷食以減重，Mandy坦言並不建議，因為每個人身體的狀況均不盡相同，亦不了解自己的身體可適應到幾多的斷食幅度。即使體重曾經真的因斷食關係而降低，但不少人也會因此而以食物稍微獎勵自己，最終令體重出現反彈。而這種令體重短時間內反覆上落的情況，其實對身體亦會造成負擔。

因此，Mandy亦建議減肥者應盡量透過減底進食的熱量去達到減重效果，而非大幅度降低食量。此外，進行任何斷食法前也應先諮詢相關專家意見，避免自行嘗試。